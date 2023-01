Lola Dewaere s'amuse de son addiction aux réseaux sociaux

Dans un entretien exclusif accordé au site de Télé Loisirs, Lola Dewaere s’est exprimée sur sa relation aux réseaux sociaux. Et s’amuse ouvertement de son addiction aux diverses applications dont elle use, et abuse.

Complètement accro. La comédienne Lola Dewaere est omniprésente sur les réseaux, et plus particulièrement sur Instagram où elle a l’habitude de partager ses obsessions avec ses abonnés : citations, photos personnelles, autodérision, traits d’humour, coup de gueule, etc. tout y passe.

Une manière pour elle de rester au contact de ses fans. «C'est complètement ludique. Je ne prends rien au sérieux», lance-t-elle dans une interview exclusive avec le site de Télé Loisirs. «Être active sur les réseaux me permet d'avoir un contact, de construire un lien avec les gens qui me suivent, et c'est hyper important pour moi, mais je ne le fais pas du tout par souci de notoriété ou pour avoir les gens sous ma coupe», poursuit-elle.

Mais parfois, elle est bien obligée de le reconnaître elle-même, ses flâneries sur les réseaux sociaux peuvent sévèrement empiéter sur sa vie personnelle. Enfin, surtout sur son sommeil. «Je m'amuse un petit peu trop, quand je me réveille à 3 heures du matin, que je reposte une photo au milieu de la nuit, là, ça craint… et que je me réveille avec des valises sous les yeux le lendemain… là non, je vais trop loin. J'avoue, j'ai un petit problème avec les réseaux sociaux… un gros. C'est très addictif ! Mais pour l'instant, moi j'aime ça. Ça me fait du bien !», reconnaît-elle.