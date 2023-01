Marvel : l'acteur Ke Huy Quan rejoint le MCU à la demande de Kevin Feige

Invité du podcast «Happy sad confused» animé par Josh Horowitz, l’acteur Ke Huy Quan - sacré meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes pour la comédie «Everything Everywhere All At Once» - a révélé que Kevin Feige a été la première personne à l’avoir contacté à la sortie du film pour lui proposer de rejoindre le MCU.

Quel retournement de situation ! Retiré des plateaux de tournage en 2002 faute de rôles à incarner, la carrière de l’acteur Ke Huy Quan est en passe de renaître de ses cendres, après sa performance remarquable dans la comédie «Everything Everywhere All At Once», qui lui a valu d’être sacré meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes.

Au micro du podcast «Happy sad confused» animé par Josh Horowitz, le comédien de 51 ans a révélé que la première personne à l’avoir contacté le jour de la sortie du film n’était autre que Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios. Ce dernier lui proposant de passer d’un multivers à un autre en rejoignant le MCU (Marvel Cinematic Universe).

Une carrière entre parenthèse

«Quand le film est sorti, le premier appel que j’ai reçu était de Kevin Feige, qui m’a gracieusement proposé de rejoindre le MCU. Et j’ai appelé toute l’équipe, et je leur ai dit, vous savez quoi, personne ne veut m’engager à part Steven Spielberg, George Lucas, les Daniels, et Kevin Feige. C’est incroyable. 2022 est l’année dont je me souviendrai toujours car c’est une des plus heureuses de ma vie», a lancé celui qui sera prochainement au générique de la saison 2 de «Loki».

La série est attendue dans le courant de l'année 2023, et s'inscrira dans la Phase 5 du MCU, qui sera officiellement lancée avec le film «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» lors de sa sortie en salles, le 15 février prochain. On ignore toutefois l'identité du personnage qu'il incarnera à l'écran.

Connu pour ses rôles dans «Indiana Jones et le temple maudit» en 1984, et «Les Goonies» tourné l’année suivante, toujours avec Steven Spielberg, Ke Huy Quan est revenu sur ses difficultés à trouver des rôles par la suite, au point qu’il décidera de mettre sa carrière d’acteur entre parenthèse en 2002.

«J’ai fait un show télévisée en 1986 pour la chaîne CBS. Mais après cela, les rôles étaient plus petits et les opportunités se sont raréfiées – je pouvais attendre un an et demi entre deux rôles. Si vous regardez mon CV, certains rôles étaient vraiment mineurs, donc, vous savez, j’attendais un an et demi, je travaillais une semaine, et j’attendais encore une année avant de me voir proposer une nouvelle audition», précise-t-il à Josh Horowitz.