Sim Drivers : un nouveau centre de simulateurs de course ouvre à Paris

Conduire peut être un passe-temps, mais piloter une voiture de course est un art réservé à des athlètes aguerris. Une passion qui fait rêver mais qui peut être accessible à Paris où le nouveau centre de simulateurs, Sim Drivers, permet de prendre le volant d'un bolide... sans risquer sa vie.

Sébastien Loeb, Alain Prost, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Ayrton Senna... Sur les circuits ou sur des routes tapissées de neige, ces champions parviennent à repousser les limites de la mécanique. Un monde souvent fascinant mais qui reste bien souvent inaccessible, à moins de posséder un portefeuille bien garni.

Alors les pilotes amateurs se tournent généralement vers les jeux vidéo pour assouvir leur passion. Un univers virtuel où les simulateurs viennent renforcer le réalisme par le biais de volants à retour de force, de sièges montés sur vérins hydrauliques et d'écrans panoramiques. Cette expérience, Sim Drivers, un nouveau centre dédié à cette discipline, vient la transcender à Paris avec des sensations inédites.

Assetto Corsa mis en avant

C'est ce jeudi 12 janvier qu'ouvre ses portes cette nouvelle salle dédiée dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris (6e). Sur 170 m2, les fans de course automobile peuvent exercer leurs réflexes sur 14 simulateurs, dont 13 reposent sur du matériel utilisé par les pilotes professionnels pour s'entraîner. L'idée est d'offrir des sensations fidèles à ce que vivent les as du volant.

Les lieux invitent d'ailleurs à appuyer sur l'accélérateur avec Assetto Corsa, considéré comme l'un des meilleurs simulateurs par les puristes. Le jeu donne accès à plus de 40 circuits officiels, tandis qu'un garage bien fourni permet de piloter 178 véhicules différents, de la mtyhique Nissan GT-R aux F1 actuelles, en passant par les voitures de rallye. Gros plus, 12 simulateurs sont connectés entre eux afin d'organiser une vraie course en réseau, entre amis ou entre collègues sur un même circuit.

Reste que les sessions ont un prix assez élevé, puisque Sim Drivers indique des tarifs allant de 15 euros les quinze minutes pour un enfant (1,40 m minimum) - comptez 25 euros pour un adulte pour le même temps -, à 370 euros pour un abonnement de cinq heures de simulation. Bien sûr, plusieurs types de sessions sont proposées à la carte, le matériel professionnel mis en place restant très coûteux.

Sim Drivers, ouvert 7j/7 de 11h à 22h, 110, boulervard Saint-Germain Paris 6e. A partir de 15 € pour les enfants et 25 € pour les adultes.