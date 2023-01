Severance, saison 2 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

Lancée en février dernier sur Apple TV+, «Severance» est indubitablement l'une des meilleures séries de l’année 2022, et reviendra prochainement avec une saison 2. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, SPOILERS.

Le monde merveilleux de l’entreprise. C'est en février dernier sur Apple TV+, dans l’indifférence générale, que «Severance» a été lancée. Elle est l'exemple type de la série que vous n’avez jamais regardée, mais dont les initiés ne cessent de vous vanter les mérites. Autant parfois, c’est pénible. Autant là, c’est vrai. La fiction pilotée par Ben Stiller est un bijou du petit écran qui mérite d’être vu. Et dont les fans, devenus accros, sont désormais insupportables en raison de l'attente qu'il leur faut subir avant de découvrir la suite.

«Severance» raconte l’histoire de Mark, un homme anéanti psychologiquement après le décès de sa compagne dans un accident de la circulation. Incapable de poursuivre son métier de professeur d’histoire, il accepte de rejoindre Lumon Industries, une société controversée où les salariés acceptent l’implant d’une puce dans leur cerveau afin de dissocier leur vie professionnelle et personnelle. Ainsi, le salarié ne connaît rien de son existence en dehors des murs de l’entreprise. Et vice versa.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Pour le moment, malheureusement, aucune date officielle de diffusion n’a été dévoilée par Apple TV+. Le tournage de la saison 2 a débuté à la fin du mois d’octobre, selon le compte officiel de la plate-forme de streaming.

Every time you find yourself here, it’s because you chose to come back.#Severance Season 2 filming has started. pic.twitter.com/4AgEFHEgV9 — Apple TV+ (@AppleTVPlus) October 31, 2022

Selon le scénario le plus optimiste, elle pourrait être lancée à la fin de l’année 2023. Ou alors il faudra attendre début 2024 (la barbe). En avril dernier, Ben Stiller avait précisé que la première saison avait exigé deux années de travail, demandant aux fans de se montrer patients.

It took us a couple of years to make S1. Hope you can hang in! — Ben Stiller (@BenStiller) April 18, 2022

«Cela nous a pris deux ans pour la saison 1. J’espère que vous tiendrez le coup», avait-il écrit en réponse à un fan redoutant le temps d’attente avant de découvrir la suite de la série, quelques jours après l’annonce officielle de son prolongement par Apple TV+.

Que sait-on de l’intrigue ? (SPOILERS)

Pourquoi les fans trépignent à ce point ? En plus d'être absolument géniale, la saison 1 s’est conclue sur un cliffhanger absolument insoutenable. Mark – brillamment incarné par Adam Scott – y apprend que Gemma, sa défunte compagne, n’est pas morte. Pis, il l’a côtoyée chez Lumon Industries sous l’identité de Mme Casey. Une découverte rendue possible après que lui et ses trois collègues ont réussi à mettre en place une stratégie afin de «réveiller» leur «être professionnelle» hors des murs de Lumon. Helly, la nouvelle recrue qui a tout tenté pour fuir l’entreprise (dont une tentative de suicide, quand même), découvre qu’elle n’est autre que la fille du grand patron de Lumon Industries, Jame Eagan. Et qu’elle participait, de son plein gré, à une opération de communication censée faire la promotion de cette technologie permettant la dissociation.

Dans un entretien accordé au site américain EW.com en avril dernier, Dan Erickson, le créateur et co-showrunner de «Severance», avait donné quelques indices sur ce qui attend les téléspectateurs dans la saison 2. «Dans la saison 2, nous allons montrer les personnages à l’extérieur. Tout comme Mark, tous ceux qui travaillent à Lumon avaient des raisons très personnelles de subir cette opération, et ils sont tous engagés sur le chemin de la guérison d’une façon ou d’une autre. (…) Nous verrons les différences entre les personnalités de chacun, entre leur identité professionnelle et leur identité personnelle. Nous allons vraiment étendre cette partie. Mais il y aura toujours des scènes au bureau. Et il y aura possiblement un nouveau bar à melon», précisait-il. Oui, il y a un bar à melon dans la saison 1. Et les fans (dont l’auteur de ces lignes) sont ravis de savoir qu’un deuxième est envisagé.

Qui sera au casting ?

Bien évidemment, la saison 2 verra revenir les visages familiers des personnages incarnés par Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, John Turturro, Dichen Lachman, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Christopher Walken, ou encore Michael Chernus. Le 31 octobre dernier, le site américain TVLine annonçait de nouveaux recrutements pour le second chapitre, dont Gwendoline Christie (Game of Thrones), John Noble (Fringe), Alia Shawkat (Arrested Development), Merritt Wever (Unbelievable), Bob Balaban (The Chair), mais aussi Ólafur Darri Ólafsson (The Missing).