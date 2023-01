Stranger Things saison 5 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Les fans de la série de science-fiction à succès l’attendent avec une extrême impatience. La cinquième et dernière saison de «Stranger Things» devrait bientôt commencer son tournage. Voici tout ce qu’on en sait pour l’heure. Attention, SPOILERS.

Depuis la diffusion des volumes 1 et 2 de la saison 4, très riche en rebondissements, les fans brûlent de connaître la suite de «Stranger Things». Le tournage de sa saison 5 devrait commencer en mai 2023. Pour le moment, la date de diffusion n’a pas été communiquée, toutefois il est fort probable qu’il faudra attendre fin 2023, voire 2024, pour connaître la suite.

Les frères Duffer ont en tous les cas déjà terminé le scénario des 8 ou 9 épisodes qui composeront cette prochaine saison. Si les intrigues sont tenues secrètes, Eleven et ses compagnons d’aventure devraient de nouveau y affronter Vecna, mais aussi lever le voile sur les mystères du Monde à l’Envers.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

Matt Duffer a dit que certains éléments seraient néanmoins susceptibles de changer au cours du tournage. «Nous avons beaucoup appris en travaillant avec tous nos nouveaux acteurs et ceux avec qui nous avons travaillé pendant longtemps, donc je suis sûr que ça changera un peu de ce qui a été couché sur le papier», a-t-il confié au site TVLine.

La ligne directrice ne devrait cependant pas varier. Les créateurs ont toujours affirmé connaître la fin de l'histoire depuis le commencement du projet, il y a sept ans.

Pour la saison 5, ils ont confié qu’un saut dans le temps était à prévoir, ce qui arrangera bien les choses puisque les jeunes héros auront eu le temps de changer physiquement depuis le tournage de la saison 4… Toutefois l’action devrait reprendre où elle s’était arrêtée en fin de saison 4, c’est-à-dire sur un énorme cliffhangher.

Sauver le monde

Pour mémoire, Eleven (Bobby Brown) a affronté Vecna mais ne l’a pas tué. Max (Sink) a été tuée mais elle a été ramenée à la vie par Eleven, et se trouve maintenant dans le coma. Hopper (Harbour), Joyce (Ryder) et Murray (Gelman) sont quant à eux retournés à Hawkins, après avoir tué des Demogorgons retenus captifs dans la prison soviétique d’où Hopper est parvenu à s’échapper.

La petite bande devra tout simplement sauver le monde, car Vecna a réussi sa fusion entre l'Upside Down et le monde réel, laissant un passage à toutes les créatures destructrices du Monde à l'envers.

Reste à savoir comment ils vont s’y prendre, et cela n’a évidemment pas été communiqué, mais le producteur, Shawn Levy, a promis dans une interview pour Collider que les derniers épisodes seraient émouvants : «Je sais que les frères Duffer ont déjà évoqué ça publiquement. Alors que nous étions assis à écouter les deux heures de pitch de cette ultime saison, je ne pense pas qu’il y avait encore un seul œil sec dans la pièce avant qu’ils aient terminé… Oui, cette saison va être à la fois épique et très émouvante. Je pense que le tournage va aussi être très émouvant, car cette série a bouleversé la vie de chacun d’entre nous qui avons travaillé dessus. Dans tous les cas, l’écriture se passe très bien et nous sommes impatients de passer à la production l’année prochaine», avait-il confié.

Le casting

La majeure partie du casting sera a priori de retour : Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Maya Hawke (Robin), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadi Sink (Max), Priah Ferguson (Erica Sinclair), mais aussi Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, sans oublier David Harbour, Winona Ryder, Paul Reiser, Brett Gelman et Matthew Modine, ou encore Jamie Campbell Bower pour jouer le monstre Vecna…

Eddie Munson, dont le personnage s'est sacrifié dans le final de la saison 4, a sur le papier peu de chance de revenir mais sait-on jamais, notammant à la faveur d’un flash-back… C’est en tous les cas le souhait de nombreux fans, qui ont même menacé de boycotter le show si les créateurs ne l’exauçaient pas…

Il fera bon être au générique en tous les cas, puisque selon Puck, le casting devrait toucher une grosse augmentation de salaire, faisant ainsi exploser le budget par épisode de la série, déjà conséquent avec 30 millions de dollars par épisode en saison 4 (contre 6 millions en saison 1).

Selon Puck, Winona Ryder (Joyce) et David Harbour (Jim), les stars confirmées de la série, devraient toucher 9,5 millions chacun pour la cinquième saison de Stranger Things, au lieu des 2,8 millions de dollars la saison précédente.

Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin) et Sadie Sink (Max) devraient gagner 7 millions de dollars. Quant au salaire de celle qui incarne la (super) héroïne de la série, Millie Bobby Brown, il n’aurait pas été révélé car elle a signé un contrat global pour ses différents projets avec Netflix.

Une nouvelle ère

A noter que la saison 5 sera la dernière de la série à succès, mais que l’univers ne devrait pas s’éteindre avec elle, puisqu’un spin-off sur lequel, dit-on, les frères Duffer se pencheront une fois que les effets visuels de la saison 5 de Stranger Things seront terminés, serait en développement. Il s’agirait d’une série animée intitulée «Stranger Things Tokyo» et qui, comme son nom l’indique, devrait se dérouler au Japon où deux frères fans de jeux video se retrouveraient aux prises avec... le Monde à l’Envers.

L’univers Stranger Things pourrait aussi s’étendre avec une pièce de théâtre mais aussi un crossover avec Deadpool. S'adressant à Variety, Shawn Levy prendrait des conseils auprès de Kevin Feige, sur la façon d'étendre le monde de Stranger Things.

«Oui, nous construisons le STCU, et maintenant que je passe du temps avec [le directeur de la création de Marvel Entertainment] Kevin Feige, j'apprends beaucoup sur la façon de gérer un univers. Donc, je prends ses compétences et je les applique au STCU.»

Reste tout de même avant cela à boucler la série-mère. Et aux fans de s’armer de patience avant de retourner à Hawkins pour une dernière aventure.