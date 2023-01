Miss Univers 2022 : R'Bonney Gabriel, Miss USA, couronnée plus belle femme du monde

La Miss USA, R'Bonney Gabriel, a été élue Miss Univers 2022 lors de la 71ème édition du concours de beauté qui se déroulait aux États-Unis, ce samedi 14 janvier.

Elue il y a quelques mois Miss USA, R'Bonney Gabriel est devenue cette nuit la plus belle femme du monde après avoir été élue Miss Univers, ce samedi, aux Etats-Unis, où se déroulait le concours.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023