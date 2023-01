Camelia Jordana bientôt star d’une série

La chanteuse et actrice Camélia Jordana va tenir pour la première fois le rôle principal dans une série.

Camélia Jordana sera bientôt l’héroïne d’une série Disney+. Intitulée «Irrésistible» et créée par Clémence Madeleine-Perdrillat - qui a dirigé l'écriture de la saison 2 de la série d'Arte «En thérapie» - il s’agira d’une comédie romantique à découvrir en 2023, a indiqué ce lundi 16 janvier la plate-forme à l'AFP.

Habituée des plateaux depuis sa révélation en 2009 dans l’émission «Nouvelle Star», la chanteuse, qui a sorti en novembre dernier une réédition de «Facile x Fragile», compte déjà de nombreux rôles à son actif, dont un dans le film «Le Brio», qui lui a valu de décrocher le César du meilleur espoir féminin en 2018. Mais elle tiendra là pour la première fois le rôle principal d'une série.

Dans «Irrésistible», Camelia Jordana jouera une créatrice de podcasts à succès qui a un coup de foudre pour un mathématicien. Mais dès qu'elle se trouve en sa présence, elle éprouve des crises de panique dues au traumatisme que lui a laissé une précédente rupture.

La chanteuse et actrice donnera la réplique à Théo Navarro-Mussy («Hippocrate»), Simon Ehrlacher («Plus belle la vie», «Les Revenants») ou encore Marion Séclin («Christmas Flow»).

Selon Disney+, «Irrésistible» aura pour cadre «un Paris réaliste et authentique, loin des clichés touristiques», et sera en partie tournée «dans des quartiers rarement filmés», les XIXe et XXe arrondissements.

Composée de six épisodes de 30 minutes, la série est l'une des six nouvelles productions françaises au menu de Disney+ en 2023.



Les autres sont les séries de fiction «Les amateurs, saison 2» (avec François Damiens et Vincent Dedienne, disponible depuis le 4 janvier) et «Tout va bien» (avec Virginie Efira et Nicole Garcia), la série «Kaiser Karl» sur le couturier Karl Lagerfeld, et les films «Antigang : la relève» et «Une zone à défendre».