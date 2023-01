Miss Univers : tout savoir sur R'Bonney Gabriel, élue plus belle femme du monde ce week-end

R'Bonney Gabriel a été sacrée Miss Univers dans la nuit de samedi à dimanche 15 janvier. Agée de 28 ans et originaire de Houston, elle est la 9e américaine à décrocher ce titre.

Et le titre de Miss Univers est attribué à… R'Bonney Gabriel. Miss USA a ce samedi 14 janvier été couronnée à l’issue d'une cérémonie organisée à la Nouvelle-Orléans où la représentante française, Floriane Bascou, n'a quant à elle malheureusement pas été sélectionnée dans le top 16.

Née à Houston, au Texas, d'un père philippin et d'une mère américaine, R'Bonney Gabriel - élue Miss Texas 2022 avant d'être sacrée Miss USA 2022 - est la première Miss USA d'origine philippine.

«Créatrice de mode soucieuse de l’environnement, mais aussi mannequin et enseignante en couture», la jeune femme de 28 ans est «passionnée par la vie», comme le précise sa biographie sur le site des Miss Universe. «Elle attribue sa vision audacieuse à son éducation plongée dans les arts, les sports et les voyages», est-il détaillé.

«En tant que joueuse de volley-ball au lycée qui s'est tournée vers la mode, elle est tombée amoureuse du stylisme dès l'âge de 15 ans. À l'Université du nord du Texas, elle a obtenu un baccalauréat en design de mode en 2018. Elle est actuellement PDG de sa propre ligne de vêtements durables, R'Bonney Nola».

R'Bonney Gabriel est la 9e Américaine à remporter le concours Miss Univers, et la première depuis Olivia Culpo en 2012. Elle est aussi la Miss Univers la plus âgée de l'histoire avec 28 ans, 9 mois et 25 jours.