Paris : la patinoire de la Tour Montparnasse rouvre sa piste en février

Située à 210 m de hauteur, la patinoire de la Tour Montparnasse rouvrira ses portes le 4 février prochain pour un mois.

Patinoire avec vue. Pour la cinquième année, la Tour Montparnasse (15e) s'apprête, de nouveau, à accueillir en son sommet la plus haute patinoire de la Capitale. Du 4 février prochain et jusqu'au 5 mars, cet espace de glisse de 230 m2 reprend en effet ses quartiers, à plus de 200 mètres de haut et en plein air.

Ouverte du lundi au dimanche, de 14h à 20 h, pendant un mois, elle donnera la possibilité de patiner tout en profitant d'une vue exceptionnelle sur la ville lumière et ses monuments, à l'instar de la Tour Eiffel ou encore le Sacré Cœur.

Une patinoire écoresponsable

Fabriquée sans utiliser de glace, cette patinoire située au 59e étage de la Tour Montparnasse est présentée comme un espace de loisirs écoresponsable, puisque conçue en matière synthétique réutilisable. Elle ne nécessite donc pas d'eau régulièrement réfrigérée pour obtenir une pellicule de glace.

Pour en profiter, il faudra débourser 23 € pour un billet adulte; 18,50 € pour les jeunes entre 12 et 17 ans et les étudiants; 14,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans, et 5 euros pour les petits de moins de 4 ans.

A noter également, un bar, lui aussi situé en rooftop, permettra de profiter d'une pause gourmande. Chocolats chauds, vin chauds et crêpes y seront proposés.