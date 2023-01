Mayor of Kingstown : l'affiche de la série modifiée suite à l'accident de Jeremy Renner

L’affiche de la série «Mayor of Kingstown», diffusée sur Paramount+, a été modifiée par respect pour son acteur principal Jeremy Renner, récemment victime d’un très grave accident.

L’affiche de «Mayor of Kingstown», dont la saison 2 vient de commencer, a subi des modifications de dernière minute. Les producteurs ont décidé de procéder à ces changements alors que l'acteur principal de la série, Jeremy Renner, se remet actuellement d'un très grave accident.

Happé sous un chasse-neige le jour de l'An, il avait été conduit dans un état critique à l'hôpital, où un «traumatisme thoracique» et des «blessures orthopédiques» lui avaient été notamment diagnostiquées, comme l'avait rapporté TMZ.

Dans la première version de l’illustration utilisée pour annoncer la deuxième saison de la série à suspense, le personnage de Renner, Mike McLusky, apparaissait avec des coupures sur le visage.

Mayor of Kingstown poster edited to remove wounds from Jeremy Renner’s face https://t.co/jFua3Fm2Hr — Independent Arts (@IndyArts) January 18, 2023

L'illustration mise à jour montre maintenant un Jeremy Renner au visage beaucoup moins sanguinolent, comme l’a relevé The Hollywood Reporter. C’est le studio Paramount qui a décidé de faire enlever les blessures de l'image, suite à l’accident de l’acteur, a confirmé à la publication le co-créateur de la série, Hugh Dillon.

Thriller percutant

«Mayor of Kingstown» est un thriller diffusé sur Paramount+ (disponible en France via MyCanal).

La série suit «la puissante famille McLusky à Kingstown, dans le Michigan, où le commerce de l'incarcération est la seule industrie florissante, et aborde les thèmes du racisme systémique, de la corruption et de l'inégalité, offrant un regard cru sur la tentative d'apporter ordre et justice à une ville qui n'a ni l'un ni l'autre».

Jeremy Renner en convalescence

Jeremy Renner a tweeté ce mardi 17 janvier qu'il était désormais chez lui avec sa famille, après un passage en soins intensifs. Un proche qui s’est confié au New York Post estime qu’il lui faudra plusieurs année avant qu’il ne se rétablisse complètement de cet accident «plus grave» qu’on ne le pense.

En attendant, la star se repose et en profite pour faire la promo de la série. «En dehors de mon brouillard cérébral en convalescence, j'étais très excité de regarder l'épisode 201 avec ma famille à la maison», a-t-il tweeté.

Ses proches, à l’instar de sa sœur, louent son courage dans cette épreuve. «Si quelqu'un connaît Jeremy, c'est un combattant et il ne plaisante pas», a-t-elle déclaré. «Il écrase tous les objectifs de progrès. Nous ne pourrions pas être plus positifs quant à la route à venir», a-t-elle assuré.