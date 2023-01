Only Murders in the building : Meryl Streep rejoint le casting de la saison 3 de la série Disney+

C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que Selena Gomez a confirmé la présence de Meryl Streep au casting de la saison 3 de «Only Murders in the building». Actuellement en tournage, ce troisième chapitre est attendu sur Disney+ dans le courant de l’année 2023.

Une équipe de choc. Lancée en août 2021 sur Disney+, «Only Murders in the building» n’a de cesse d’attirer des acteurs prestigieux. Après Paul Rudd (qui fait une rapide apparition dans la saison 2, et sera dans la saison 3, ndlr), et Jesse Williams – qui incarne le personnage du docteur Jackson Avery dans «Grey's Anatomy» – c’est au tour de Meryl Streep, comédienne triplement récompensée aux Oscars, de venir donner la réplique à Steve Martin, Martin Short, et Selena Gomez. Une information confirmée par la publication d’une vidéo par cette dernière sur les réseaux sociaux.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

Ainsi que via le compte Twitter de Steve Martin.

The filming of Season 3 of “Only Murders in the Building” has begun! A cast to dream of. pic.twitter.com/mvMkJknoEk — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2023

Connue pour sa carrière au cinéma, Meryl Streep a fait quelques apparitions remarquées sur le petit écran ces dernières années, avec notamment son apparition dans «Big Little Lies», dans le rôle de la belle-mère de Nicole Kidman. Elle était également au générique de l’anthologie «Extrapolations» avec Diane Lane et Kit Harrington (Game of Thrones). Impossible de ne pas mentionner sa présence dans le film de Netflix, «Don’t Look Up», avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans le rôle de la présidente des États-Unis.

La saison 3 de «Only Murders in the building» est attendue dans le courant de l’année 2023 sur Disney+. La série suit les aventures de Charles, Oliver et Mabel, trois locataires d’un immeuble new yorkais qui se découvrent la même passion pour les affaires criminelles. Et qui vont unir leur force lorsqu’un décès mystérieux survient dans leur habitation.