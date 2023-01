CANAL+ : la bande de Studiobagel fêtera ses 10 ans le 10 février

Le Studiobagel soufflera ses 10 bougies lors d’une soirée anniversaire animée par Pauline Clément, Bertrand Usclat, et Audrey Pirault, le 10 février prochain, à 22h40 sur Canal+. Avec notamment une fiction événement réunissant toute la bande.

10 ans déjà. La bande de Studiobagel sera réunie le 10 février prochain, à 22h40 sur Canal+, pour une soirée spéciale animée par Pauline Clément, Bertrand Usclat, et Audrey Pirault à l’occasion de leur 10e anniversaire. Les téléspectateurs retrouveront Mister V, Natoo, Monsieur Poulpe, Kemar, Jérôme Niel, Ludovik, Greg Guillotin, Maxime Musqua, Razy, Marion Seclin, Baptiste Lorber et Gael Mectoob dans une fiction délirante de 60 minutes… sur cet anniversaire des 10 ans. Et leurs retrouvailles exclusives devant les caméras.

10 ans séparent ces deux photos. Vous êtes prêts à découvrir ce qu'ils sont (presque) devenus ?





Les 10 ans de Studio Bagel, dès le 10 février seulement sur @canalplus pic.twitter.com/tnOqUFM7zk — Studio Bagel (@StudioBagel) January 17, 2023

On notera les présences exceptionnelles de Kad Merad, Baptiste Lecaplain, et de Bérengère Krief au casting de cette fiction qui sera également accessible sur myCANAL. Les abonnés auront prochainement de nouveaux contenus à découvrir de la part de Studiobagel, notamment la série «Les Frères Petoux», avec Monsieur Poulpe. Il y aura également la saison 2 de Hot Ones à venir, l’adaptation française de la célèbre émission animée par Kyan Khojandi, à laquelle Jamel Debbouze, Lena Situations, Panayotis Pascot, ou encore Jonathan Cohen ont participé.

Les téléspectateurs découvriront en février la série animée « Gradins », un programme court et satirique sur les supporters de football, la saison 2 de Mininours, un ourson en peluche violet et trash qui répond aux questions innocentes de ses amis, le programme « Moitiées » avec Pauline Clément, mais aussi le sketch show de Jean-Pascal Zadi, «Kokoriko».