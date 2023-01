«Rise of the Pink Ladies» : casting, intrigue, date de sortie... Tout savoir sur la série préquel de Grease

«Grease : Rise of the Pink Ladies», série préquel de «Grease», arrive bientôt sur Paramount+. Casting, intrigue, date de sortie... Voici tout ce que l’on sait déjà de cet alléchant programme, qui s’annonce vintage à souhait.

Originalement prévue pour la plate-forme d'HBO Max sous le titre «Grease : Rydell High», la série préquel de «Grease» - finalement intitulée «Grease : Rise of the Pink Ladies» - sera diffusée très prochainement sur Paramount+.

Alors que le film d’origine se concentrait sur l’histoire d’amour entre Sandy Olsson (incarnée par l'actrice Olivia Newton-John décédée en 2022) et Danny Zuko (John Travolta), la série situera son action quatre ans avant leur rencontre et se penchera plus particulièrement sur la naissance du mythique groupe des Pink Ladies. Une bande de quatre femmes indépendantes et rebelles, prêtes à tout pour enfreindre les règles de bonne conduite imposées par la directrice du lycée Rydell High.

Rencontrez le girls gang de légende. Grease: Rise of the Pink Ladies, en 2023 sur Paramount+. pic.twitter.com/sH3Y9qknHp — Paramount+ France (@ParamountPlusFR) December 29, 2022

Elles seront interprétées par Madison Thompson (vue dans «Ozark»), Shanel Bailey («The Equalizer»), Tricia Fukuhara («Noggin Knows») et Marisa Davila («Atypical»).

Le trailer dévoilé ce 11 janvier laisse entrevoir une histoire modernisée, mais servie dans une alléchante esthétique rétro.

«Les producteurs ont réussi à capturer brillamment l’esprit du film classique emblématique et adoré qui, comme 'Rise of the Pink Ladies', est à la fois situé dans le passé mais pertinent pour le présent», a promis Nicole Clemens, présidente de Paramount Television Studios. De quoi réjouir aussi bien les fans de la première heure que les plus jeunes générations, qui n'ont pas connu la fameuse comédie musicale avec John Travolta.

La sortie de «Grease : Rise of the Pink Ladies» est prévue pour le 7 avril 2023 sur Paramount+ (disponible notamment via MyCanal).