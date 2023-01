Willow : Ron Howard évoque le futur de la série

Alors que «Willow» n’a pas été officiellement renouvelée ni annulée pour le moment, Ron Howard a évoqué le futur de la série adaptée de son film culte des années 1980, dont elle raconte la suite.

Sa première saison diffusée à partir de novembre 2022 sur Disney+, Willow est pour l’heure en suspens. Alors que les fans espèrent bientôt pouvoir voir une saison 2, Ron Howard, réalisateur du film original sorti en 1988 et producteur exécutif de la série, se montre plutôt enthousiaste et confiant sur le sujet.

S’il ne peut confirmer fermement que la série sera bien renouvelée, il indique que toutes les personnes impliquées en saison 1 sont partantes pour une saison 2. «Il y a toujours eu un espoir et un plan pour plus de saisons», a-t-il déclaré dans une interview pour The Hollywood reporter, publiée ce 21 janvier. «Il y a certainement plus d’histoires à raconter, mais il n’y a rien de concret sur lequel je puisse commenter pour le moment. D’un point de vue créatif, tout le monde est sous tension. Tout le monde a adoré travailler sur Willow. J’ai l’impression qu’il a trouvé sa voix et sa place, alors nous en sommes là», a-t-il précisé.

Ron Howard, qui rend hommage au créateur de la série Jonathan Kasdan pour sa vision contemporaine de Willow, a également confié à EW : «Je ne voudrais pas faire de promesses car j’ai déjà quelques choses que je rêve de faire. Mais si nous avons la chance de pouvoir continuer la série, je serai aussi impliqué que possible, comme je l’étais cette saison, parce que cela signifie beaucoup pour moi.» Appréciée du public et de la critique, la série n'attend donc vraiment plus que le feu vert de Disney.