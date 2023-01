DC Studios : James Gunn répond à ceux qui ne veulent pas le voir travailler avec des acteurs passés chez Marvel

James Gunn, le nouveau patron de DC Studios avec Peter Safran, a répondu à un internaute qui critiquait sa volonté de recruter d’anciens acteurs de Marvel pour jouer dans les films de l’univers DC sur Twitter.

Une clarification. Nommé fin octobre à la tête de DC Studios avec Peter Safran, James Gunn se trouve depuis sous le feu des critiques de manière incessante, surtout après une série de décisions impopulaires auprès des fans de l’univers DC, comme l’éviction d’Henry Cavill du rôle de Superman. Aussi, le réalisateur de la saga «Les Gardiens de la Galaxie» a toujours été connu pour entretenir les meilleures relations avec les acteurs qui travaillent sous sa direction, et il a récemment fait savoir que, si l’occasion se présentait, il aimerait travailler à nouveau avec ceux qui accepteront de le rejoindre dans sa nouvelle aventure professionnelle.

Une déclaration qu’un fan a ouvertement critiqué sur Twitter, demandant à James Gunn de ne pas encourager d’anciens acteurs de chez Marvel à rejoindre l’univers DC, mais plutôt de trouver de nouveaux visages pour les projets à venir. Un message auquel il a tenu à répondre personnellement.

We have hundreds of roles to cast. As I’ve always done, some will be brand new faces, some will be actors I’ve worked with before, & some will be actors you know who I’ve never worked with. What matters most is the actor fits the role & they’re easy to work with. https://t.co/akXKoj70AS

— James Gunn (@JamesGunn) January 21, 2023