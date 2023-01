Drake : l'incroyable chute d'un fan depuis le balcon en plein concert du rappeur (Vidéo)

En concert à l’Apollo Theater samedi 21 janvier, le rappeur Drake a interrompu sa prestation après la chute impressionnante d’un fan.

Plus de peur que de mal. Alors que le rappeur Drake a donné ce week-end un concert à l’Apollo Theater de New-York, la star de 36 ans a été contrainte de suspendre sa performance. En cause : la chute spectaculaire d’un spectateur tombé depuis le balcon dans la fosse, a révélé TMZ, partageant plusieurs vidéos de cet incident.

L'artiste, de dos au moment des faits, n'a pas vu la séquence et a été prévenu sur scène par un membre de son équipe. Il a dans la foulée arrêté le concert expliquant au micro : «Je dois juste m'assurer que quelqu'un va bien».

TMZ shares footage of Drake fan falling from balcony from multiple angles, including the view from someone standing right behind him when it happened



: https://t.co/xzwtV45wKu pic.twitter.com/QVlGQQK14j

— Glock Topickz (@Glock_Topickz) January 23, 2023