Robert Pattinson : l'acteur s'amuse des multiples régimes qu'il a suivi depuis le début de sa carrière

Dans un entretien avec la publication britannique ES Magazine, Robert Pattinson a évoqué les nombreux régimes qu’il s’est imposé tout au long de sa carrière. Et à quel point le culte de l’image peut devenir dangereux pour un acteur.

Une question de balance. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire britannique ES Magazine, Robert Pattinson a confié ne plus se sentir obligé, à ce stade de sa carrière, de coller à tout prix à l’image – impossible – du «mâle parfait». L’acteur de 36 ans, qui tourne actuellement le film de science-fiction « Mickey17» de Bong Joon-ho, explique s’être imposé la quasi-totalité des régimes durant sa carrière afin de rester mince. «Une fois, je n’ai mangé que des pomme de terre pendant deux semaines pour faire une détox. Elles étaient bouillies à l’eau, rehaussée d’une pointe de sel rose de l’Himalaya. Apparemment, cela nettoie… et effectivement, on perd du poids», raconte-t-il.

«J’ai essayé le régime Keto à un moment. Je me disais : ‘Oh, il y a un régime où on mange de la charcuterie et du fromage tout le temps ?’. Mais je n’avais pas compris qu’on ne pouvait pas avoir de bière avec, donc ça a perdu tout son intérêt», s’amuse-t-il. S’il explique n’avoir jamais souffert de l’image renvoyée par son corps, Robert Pattinson reconnaît qu’il peut être facile de se laisser embarquer dans le processus des restrictions caloriques.

«C’est fou ! Et il est très facile de tomber dans ce piège, même s’il ne s’agit que de compter le nombre de calories que vous prenez. Cela peut devenir incroyablement addictif – et on ne réalise pas à quel point cela peut devenir insidieux avant qu’il ne soit trop tard», explique-t-il. Pour certains rôles, Robert Pattinson a parfois été contraint de s’imposer des régimes extrêmes, comme pour le film «The Lost City of Z» en 2016, pendant lequel il ne mangeait «qu’un petit morceau de poisson avec une micro-portion de riz.

Robert Pattinson a également suivi un régime draconien pour «The Batman», au point «de compter les gorgées d’eau» avant de tourner ses scènes où il apparaît torse nu. «J’avais trois mois avant de commencer le tournage, et on fait de la musculation avant et après le travail tous les jours. On ne cesse de diminuer la nourriture jusqu’au jour de tourner ces quelques scènes torse-nu», précise-t-il.