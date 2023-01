Canal+ Grand Écran : Xavier Dolan à l’honneur en février

Le mois de février sera riche sur Canal+ Grand Écran, avec notamment une nuit exceptionnelle consacrée à Xavier Dolan – dont la série «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé» a été lancée ce 23 janvier sur myCANAL – avec la diffusion de trois de ses films les plus marquants (Mommy, Matthias et Maxime, Juste la fin du monde).

Une programmation très alléchante. Les abonnés de Canal+ vont passer un mois de février bien au chaud avec une sélection de films absolument incontournables. À commencer par la nuit consacrée à Xavier Dolan, le 3 février, avec la diffusion de trois films majeurs du réalisateur canadien : «Mommy» (2014), «Matthias et Maxime» (2019), et l’époustouflant «Juste la fin du monde» (2016). On rappellera au passage que la première série de Xavier Dolan, «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé» a été lancée ce 23 janvier sur Canal+, et que les épisodes sont disponibles à la demande via la plate-forme de streaming myCANAL.

Les amateurs de cinéma se régaleront également, dès le 4 février, avec une soirée centrée sur Sharon Stone, avec deux momunents du 7e Art, «Basic Instinct » avec Michael Douglas, et le «Casino» de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Joe Pesci. L’intégrale de la saga OSS 117 sera, elle aussi, à l’honneur en février. Ainsi que des réalisateurs légendaires, de Clint Eastwood (Mémoires de nos pères, Lettre d’Iwo Jima) à Ridley Scott (Balde Runner, Thelma et Louise, Kingdom of Heaven) en passant par David Fincher (Seven, The Game, Benjamin Button).

Le 25 février, Canal+ Grand Écran proposera une confrontation avec les dinosaures grâce à l’intégrale de la saga Jurassic Park, ainsi que les deux premiers volets de Jurassic World. Les enfants pourront, eux, se réjouir devant les deux films de Paddington.