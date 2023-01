Rick & Morty : Adult Swim se sépare du créateur Justin Roiland, visé par des accusations de violences domestiques

La chaîne américaine Adult Swim a annoncé hier, sur les réseau sociaux, avoir mis un terme à sa collaboration avec Justin Roiland, le co-créateur de la série animée «Rick & Morty», alors que ce dernier est visé par une plainte pour violences domestiques. Des accusations fermement réfutées par la voix de son avocat.

Un coup de tonnerre. C’est sur les réseaux sociaux que la chaîne américaine Adult Swim a annoncé, ce mardi 24 janvier, s’être séparée de Justin Roiland, le co-créateur de la série animée «Rick & Morty», quelques jours après qu’une plainte pour violences domestiques visant ce dernier ait été rendue publique.

Justin Roiland fait face à deux chefs d’accusation, un pour coups et blessures domestiques avec lésions corporelles, l’autre pour faux emprisonnement par menace, violence, fraude et/ou tromperie. Les faits remonteraient au mois de janvier 2020, après qu’une femme anonyme avec laquelle il entretenait une relation ait demandé l’ouverture d’une procédure judicaire à son encontre. Il a été inculpé en mai 2020, puis arrêté et libéré en août de la même année en échange d’une caution de 50.000 dollars.

Justin Roiland a plaidé non-coupable pour les deux chefs d’accusation, précise le site américain The Hollywood Reporter, et son avocat T. Edward Welbourn a jugé le traitement médiatique de l’affaire comme étant regrettable, son client n’ayant rien à se reprocher selon lui. «Pour être tout à fait clair, non seulement Justin est innocent, mais nous avons la certitude que cette affaire sera classée une fois que le bureau du procureur aura procédé à une analyse détaillée des preuves», a-t-il précisé dans un communiqué. Une douzaine d’audiences se sont tenues depuis deux ans, et Justin Roiland doit se présenter à une nouvelle convocation le 27 avril prochain, pendant laquelle la date du procès devrait être fixée.

Quel avenir pour la série «Rick & Morty» ?

Justin Roiland est non seulement le co-créateur de la série, mais c’est également lui qui double les voix des deux personnages principaux (et de nombreux personnages secondaires). Selon The Hollywood Reporter, l’avenir de «Rick & Morty» reste toutefois assuré sur la chaîne Adult Swim, qui avait prolongé la série en 2018 au moins jusqu’à la saison 10. C’est Dan Harmon (lui aussi visé par des plaintes pour harcèlement sexuel et comportement inapproprié par le passé) qui occupera le poste de showrunner à plein temps. Et de nouveaux interprètes vont être trouvés pour assurer le doublage.

Pour Justin Roiland, les problèmes ne devraient pas s’arrêter-là, puisque la décision d’Adult Swim devrait pousser le studio 20th Television Animation – pour lequel il a créé les séries animées «Solar Opposites» (en France sur Disney+) et plus récemment «Koala Man» – à prendre ses distances avec lui dans les prochains jours. Et potentiellement mettre un terme à leur collaboration.