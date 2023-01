Squid Game : «scènes de chaos» sur le tournage de la version réelle du jeu

Le tournage du jeu tiré de la série «Squid Game» a viré au «chaos», rapportent ce mercredi le DailyMail et le Sun.

«La version réelle de Squid Game s'est transformée en un cauchemar», fait savoir le Sun dans un article publié ce mercredi. «Tenu secret», le tournage d’un jeu adapté de la série «Squid Game» aurait fait endurer un calvaire à ses participants fait aussi savoir le DailyMail, qui évoque des «scènes de chaos».

Les candidats engagés donneraient tout pour obtenir le gain record de 3,7 millions de livres sterling (soit 4,2 millions d’euros environ). À tel point que, confrontés à des conditions de froid intenses, -3° C est-il indiqué, ils auraient tenu à rester le plus longtemps possible, le but de l’épreuve à relever consistant «à rester immobile le plus longtemps possible», selon le Sun.

Certains seraient donc aller au-delà du supportable, et une assistance médicale aurait été requise pour nombre d’entre eux. Des joueurs ont ainsi déclaré au Sun : «c'était comme une zone de guerre.»

La publication, qui précise que le tournage se déroule dans un lieu «secret» - «une ancienne base de la Royal Air Force près de Bedford qui a accueilli des films comme Batman» - décrit des participants prêts à tout pour ne pas être éliminés, même à ramper à bout de force jusqu’à l’arrivée.

«Même si l'hypothermie se produisait, les gens étaient prêts à rester aussi longtemps que possible car il y avait beaucoup d'argent en jeu. Trop d'entre eux étaient déterminés à ne pas bouger, alors ils sont restés là bien trop longtemps», rapporte une source.

«Vous pouviez entendre quelqu'un crier ‘médecin’ et l'équipe se précipitait. Nous avons fini par rester debout pendant 30 minutes entre les prises. Certains rampaient à la fin. Au moins un a été emmené sur une civière (…) Il y avait des gens qui arrivaient en pensant qu'ils allaient devenir millionnaires mais ils sont repartis en larmes.»

Le Daily Mail précisent que les joueurs ont séjourné dans un hôtel de Londres, avant d’être transportés en bus lundi matin sur le plateau. «Quand nous sommes arrivés, il faisait très froid», a précisé un des concurrents.

Un, deux, trois soleil

«Tout le monde tremblait. Ils ont dit que lorsque la poupée allait commencer à chanter, nous pourrions avancer, raconte aussi un témoin du Sun. Quand elle arrêterait de chanter, si on bougeait on sortirait».

«Ils nous ont donné des vêtements thermiques, deux paires de chaussettes, une chemise, des tennis et des survêtements verts. Nous avions chacun des poches de sang sous les vêtements qui éclataient automatiquement s'ils nous surprenaient en train de bouger, pour donner l'impression que vous avez été abattu», a confié un autre.

«Des centaines ont été éliminés au premier tour. Les 'survivants' (les qualifiés, ndlr) sont restés dans des lits superposés au studio, comme dans la série télévisée», souligne le Sun, selon lequel le tournage devrait se poursuivre le mois prochain.

De son côté, la plate-forme Netflix, qui développe l'émission, aurait déclaré, en guise d'apaisement, que «Netflix, Studio Lambert et The Garden prennent soin des contributeurs comme l'une de ses plus hautes priorités et des pauses toilettes régulières, de l'eau et de la nourriture sont des pratiques standard catégoriquement prévues en production».