Futuroscope : lodges, attractions, parc aquatique... Le parc dévoile ses nouveautés pour 2023, 2024 et 2025

Le Futuroscope rouvrira ses portes le 4 février prochain après un mois de fermeture annuelle. A cette occasion, le parc est revenu, ce jeudi, sur les nouveautés de taille qui attendront le public dès les vacances de février puis successivement cet été, en 2024 et jusqu’en 2025.

Un programme impressionnant. Le Futuroscope a fait le point, ce jeudi, sur les nouveautés qui émailleront ses futures saisons dans le cadre de son grand chantier de dynamisation du site. Un projet amorcé en 2020 avec la création d'Objectif Mars, suivie l'année dernière par deux inaugurations d'envergure : la création, au pied du parc, d'un hôtel thématisé Station Cosmos et d'une attraction majeure baptisée «Chasseurs de Tornade», élue meilleure attraction au monde pour l'année 2022.

«2022 a été une année charnière», a souligné son directeur général Rodolphe Bouin en conférence de presse ce matin, avant de rappeler l'ambition du parc poitevin : «faire venir le public de plus loin, pour plus longtemps». Pour ce faire, le site, qui a accueilli 1,9 million de visiteurs en 2022 contre 1,8 en 2019 - affichant ainsi un niveau d'attractivité supérieur à l'avant Covid - compte bien dévoiler jusqu'en 2024 une nouveauté tous les ans.

Des lodges nature pour l'été

© Futuroscope/ Ecolodge

L'année 2023 sera notamment marquée par une inauguration de taille. Le parc accueillera, dès cet été, de nouveaux hébergements, élargissant ainsi sa gamme d'hôtellerie. Après l'hôtel Station Cosmos et ses 80 places, qui ont affiché un taux d'occupation de 97 %, le Futuroscope lancera son village écologique. Second hôtel thématisé du parc, ce sont 120 lodges, situés au bord de l’eau, qui ouvriront ainsi dès le 1er juillet. Les réservations pour cette nouvelle offre doivent ouvrir dès le mois de mars.

En attendant, dès le 4 février, le site inaugurera pour sa réouverture une nouvelle attraction 4D, «Étincelle, la Malédiction de l'Opale noire», qui rend hommage aux super-héros français. «Quand on parle de super-héros, on pense surtout aux grandes réalisations américaines, mais ce sont les Français qui ont créé les premiers super-héros. Ensuite, il y a eu une censure en 1949 et ils ont été un peu éradiqués donc on les ressuscite», explique Rodolphe Bouin. Au programme : un film de près de 12 minutes narrant les aventures d'une super-héroïne attendra le public entre projections laser 3D, plate-forme vibrante et effets immersifs.

Un parc aquatique pour 2024

Point d'orgue du plan de développement du Futuroscope dans sa stratégie d'allongement de séjour, le site ouvrira par ailleurs à l'horizon 2024 son parc aquatique : l'Aquascope. Cette offre revisitera les codes du parc aquatique avec «ses tobogans», auxquels le Futuroscope entend ajouter son savoir-faire en alliant l'eau et l'image, souligne son directeur général, avant d'ajouter : «Ça se consommera un peu comme un parc d'attraction».

Un projet pour lequel le site a investi près de 60 millions d'euros. Pour l'heure, les travaux sont en cours et son inauguration est annoncée pour l'été 2024. Il constituera un nouveau bassin d'emploi, alors même que la campagne de recrutement a commencé. La dimension sociale, comme la dimension environnementale, sont fortement marquées dans le projet, rappelle Rodolphe Bouin. Le parc aquatique nécessitera notamment l'embauche de 330 contrats à temps-plein, portant à mille le nombre de salariés du Futuroscope.

Pour attirer les voyageurs toujours plus longtemps, avec pour objectif de passer de séjours de deux jours et une nuit, à des escapades de trois jours et deux nuits, le site n'a donc de cesse d'étoffer son offre et de voir plus loin. Après l'aquaparc, véritable fleuron de cette politique, une nouvelle attraction majeure est déjà annoncée pour début 2025. Elle sera également aquatique et proposera des sensations fortes autour du thème du Triangle des Bermudes. Le chantier a lui aussi d'ores et déjà commencé.