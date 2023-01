Super Bowl 2023 : DJ Snake sera aux platines avant le show de Rihanna

L'artiste français DJ Snake sera derrière les platines lors du Super Bowl 2023 qui se tiendra le 12 février prochain, à Glendale en Arizona.

«DJ Snake se produira au bord du terrain, avant le coup d'envoi de la 57e édition du Super Bowl», a annoncé la ligue nationale de football américain (NFL), ce jeudi 26 janvier sur les réseaux sociaux.

Il sera chargé de mixer pour chauffer l’ambiance de cet événement sportif, qui réserve des shows musicaux spectaculaires.

