Ciné+ : le marathon du rire se poursuit pour la Saint-Valentin

Le Marathon du rire poursuit sa course folle sur Ciné+, en février, avec une nouvelle sélection de films désopilants, récents ou plus anciens, qui satisferont tous les types d’humour. Sans oublier un large choix de longs métrages incontournables.

Le rire est bon pour la santé. C’est une raison suffisante pour se brancher sur Ciné+ au mois de février afin de poursuivre le «Marathon du rire», à travers une vaste collection de films plus ou moins récents qui vont immanquablement donner le sourire aux abonnés. On y retrouve notamment les comédies «L’origine du monde», avec Laurent Lafitte et Karine Viard, «Tellement proches», avec Omar Sy, Isabelle Carré et François-Xavier Demaison, «Pourris gâtés», avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Artus, ou encore l’excellent «La Fracture», avec Pio Marmaï, Valéra Bruni-Tedeschi et Marina Fois.

D’autres films sont disponibles, comme «La tour Montparnasse infernal 2», «Camping 2», «Radin», «Le crime est notre affaire», «Brillantissime», «Bernie», «Didier», «Quatre garçons plein d’avenir», ou encore «Le crocodile du Botswanga».

Les stars à l'affiche

Et bien évidemment, ce n’est pas tout. Le 3 février permettra de profiter d’une soirée consacrée à Liam Neeson avec «Le Vétéran» et «Night Run». Les films récents que sont «Reminiscence» avec Hugh Jackman, «Aline» avec Valérie Lemercier, ou «Dune» de Denis Villeneuve seront également disponibles.

À défaut de voir une réalisatrice obtenir une nomination aux Oscars en 2023, le 11 février sera l’occasion de voir trois films de Choé Zhao, dont le bouleversant «Nomadland», qui lui a valu de remporter l’Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisatrice en 2021.

Parmi les soirées à thèmes, on retiendra la nuit Bruce Willis le 11 février (Otage, Mission évasion, Sin City, Lady Vegas), la soirée «Millénium», le 16 février, ou encore la nuit Brad Pitt le 25 février (Allies, L’armée des 12 singes, Entretien avec un vampire). Et Saint-Valentin oblige, une sélection de films tels que «Diversion», «Les Fantasmes», «Triple alliance», «Les amours d’Anais», ou encore «Passion simple» seront au menu avant, pendant, et après la journée des amoureux, le 14 février.