Creed III : Michael B. Jordan face à son passé dans un nouveau teaser

Prévu pour une sortie dans les salles le 1er mars prochain, «Creed III» a dévoilé un nouveau teaser dans lequel Adonis Creed, incarné par Michael B. Jordan, se retrouve face à Damian, un ami d’enfance qui purgé 18 années en prison. Et qui refait surface pour se venger.

Le poids de la culpabilité. Réalisé par Michael B. Jordan, dont il s’agit de la première mise en scène, «Creed III» verra l’acteur/réalisateur reprendre le rôle d’Adonis Creed, au moment où celui-ci a réussi à s’installer au sommet du monde de la boxe.

Le nouveau teaser dévoilé sur le compte Twitter officiel du film voit le héros faire face à un ancien ami d’enfance, Damian (Jonathan Majors), qui vient tout juste de sortir de 18 années passées derrière les barreaux d’une prison. Et il revient avec la ferme intention de se venger d’Adonis, afin de prouver au monde entier qu’il est un meilleur boxeur que lui. Lui n’a rien à perdre, et c’est justement cela qui le rend dangereux. «Il n’y a pas de pire ennemi que le passé», entend-on.

There’s no enemy like the past. From Director Michael B. Jordan, don’t miss #Creed3 only in movie theaters March 3. pic.twitter.com/Vn5QhlpWyy

— #CREED3 (@creedmovie) January 28, 2023