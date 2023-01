Swarm : tout savoir sur la nouvelle série de Donald Glover inspirée de la carrière de Beyoncé

Alors que sa série «Atlanta» vient de prendre fin, Donald Glover est déjà de retour dans les starting-blocks avec «Swarn», une fiction centrée sur l’histoire d’une jeune femme obsédée par une pop-star inspirée de Beyoncé. Une manière pour lui d’explorer les dérives du star-système à l’ère des réseaux sociaux.

Un projet ambitieux. Dans une interview accordée au site américain Vanity Fair, Donald Glover, connu pour être le créateur de la série «Atlanta», et Janine Nabers se sont exprimés sur la genèse de «Swarm», une fiction avec laquelle ils souhaitaient «créer un récit sur un anti-héros à travers les yeux d’une afro-américaine moderne», précise cette dernière. S’ils citent «Mad Men» et «Les Soprano» comment des inspirations, Donald Glover avoue avoir également regardé du côté du cinéma européen.

«Nous avons pensé que ce serait amusant de faire un post-vérité de ‘La Pianiste’ mélangé avec ‘La valse des pantins’», lance-t-il, en faisant référence au film de Michael Haneke avec Isabelle Huppert réalisé en 2001, et le film de Martin Scorsese avec Robert De Niro datant de 1982. C’est à peu près tout ce que l’on sait de la série dont les détails – hormis le synopsis officiel et les photos publiées en exclusivité par Vanity Fair – sont maintenus dans le plus grand secrets.

De quoi ça parle ?

Co-produit par la fille aînée de Barack Obama, Malia Obama, «Swarm» suivra l’histoire de Dre, qui est totalement obsédée par une pop-star de fiction. La série la suivra dans sa vie de super-fan, et la manière dont cette obsession va l’emmener dans des zones sombres et inattendues.

Qui sera au casting de la série ?

Dominique Fishback incarnera le personnage de Dre. Tandis que Chloe Bailey sera Marissa, sa sœur. Damson Idris prêtera ses traits à son petit ami charismatique. Dominique Fishback a révélé avoir auditionné pour le rôle de Marissa, avant d’insister pour incarner le personnage de Dre, pour son côté «à part». On notera également la présence au casting de Rory Culkin, le frère de Macauley et Kieran.

Quand la série sera-t-elle diffusée ?

Pour le moment, Amazon Prime Video n’a pas de date précise, si ce n’est qu’elle sera lancée d’ici la fin de l’année 2023. Cette série fait partie du contrat signé par Donald Glover avec la plate-forme de streaming en février 2021.