Chez Jordan : Francis Lalanne annonce qu’il mettra un terme à sa carrière après un dernier spectacle avec Dieudonné

Invité de l’émission «Chez Jordan» sur C8, Francis Lalanne a révélé son souhait de mettre un terme à sa carrière à l’issue de son dernier spectacle, qu’il donnera en compagnie de Dieudonné.

Un coup de tonnerre. C’est devant un Jordan De Luxe médusé que Francis Lalanne a annoncé son intention de mettre prochainement un terme à sa carrière dans l’émission «Chez Jordan». Un entretien à découvrir en intégralité, lundi prochain, à partir de 9h05, sur C8. «Je vais vous donner un scoop ! Je vais faire mon dernier spectacle bientôt», lance le chanteur de 64 ans. «Ce que vous dîtes là, c’est que vous arrêtez votre carrière après ce dernier spectacle ?», interroge l’animateur. Une question à laquelle Francis Lalanne répond par l’affirmative.

Un peu plus tard, l’interprète de «On se retrouvera» explique que ce dernier spectacle sera réalisé avec la collaboration de Dieudonné, l’humoriste controversé. «Ce dernier spectacle, je vais le faire avec Dieudonné ! Jean-Marie Bigard a cédé aux pressions, moi la seule pression que je connais, c’est celle qu’on boit», poursuit le musicien, avant de détailler son projet.

«Ça va s’appeler la Cage aux fous. Que je pensais à la fin de ma carrière, et même quand j’étais enfant, je me disais que je voulais être artiste, acteur, chanteur, poète, etc. J’ai été tout ça. Et je me suis dit que le jour où je voudrais faire mes adieux au music-hall, je voudrais que ce soit dans un cirque. Là, je vais être clown dans le cirque de mon ami Dieudonné. Je vais juste achever ma carrière comme j’ai toujours rêvé de le faire», détaille-t-il, sans donner de précisions sur le moment où le spectacle sera joué.