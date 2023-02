«C'était un coup arrangé» : Louise Bourgoin évoque sa rencontre avec son mari musicien

Invitée ce jeudi 2 février 2023 dans En Aparté sur Canal+, Louise Bourgoin a été interrogée sur sa première rencontre il y a dix ans avec son époux le musicien Tepr, une rencontre que l’actrice, très discrète sur sa vie privée, n'estime «absolument pas romantique».

Très secrète quant à sa vie privée, l’actrice Louise Bourgoin s’est laissée aller à quelques confidences ce 2 février dans l'émission En Aparté sur Canal+, acceptant notamment de revenir sur sa rencontre avec son mari et père de ses deux garçons Etienne et Vadim, le musicien Tanguy Destable, alias Tepr.

La journaliste Nathalie Lévy qui lui posait des questions dans le cadre de l’émission a osé s’aventurer sur le terrain de sa vie sentimentale. «Pour être sûre de rencontrer la bonne personne vous êtes allée sur une piste de danse, c'est vous qui avez fait le premier pas avec votre mari ?», a-t-elle demandé à l'actrice.

Surprise par la question, Louise Bourgoin a d’abord répondu : «Ah non mais ça, c'est hyper intime !», puis elle a accepté d'expliquer : «J'ai des amis qui pensaient que mon mari, mon compagnon, le père de mes enfants, avec qui je suis depuis dix ans, s'entendrait bien avec moi et donc c'est ce qu'on appelle un coup arrangé. Voilà donc ce n'est absolument pas romantique, mais ça fonctionne très bien !».

Sur son histoire d’amour avec le musicien hip-hop et électro originaire de Morlaix - qui a notamment collaboré avec Yelle, La Roux ou encore Mylène Farmer - la star actuellement à l’affiche du film «La Montagne» de Thomas Salvador, avait déjà confié à Madame Figaro combien il était parfaitement compatible avec elle.

«J'ai la chance d'avoir un homme qui ne se sent absolument pas émasculé par le fait de rester à la maison, d'être très au foyer, avait-elle dévoilé. On a une sorte de couple inversé, en tout cas dans ce qu'on attend du masculin et du féminin. J'ai beaucoup de chance, parce que je suis avec quelqu'un de très moderne à ce niveau.», avait-elle ajouté. Preuve encore que ses amis ne s’étaient vraiment pas trompés en les présentant l’un à l’autre.