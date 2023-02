«Il m'a fait embrasser tous ses potes» : Marion Cotillard tacle Guillaume Canet

Dans le cadre de la promotion du film «Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu», Marion Cotillard, Guillaume Canet et Gilles Lellouche étaient ce 1er février les invités du podcast «Canapé Six Places» de Lena Situation. Durant l’entretien ils ont notamment abordé la délicate question des scènes intimes au cinéma, l’occasion pour l’actrice de faire une remarque inattendue à son compagnon.

Est-ce compliqué de voir sa compagne tourner des scènes intimes avec d’autres hommes ? C’est une des délicates questions qui ont été abordées ce 1er février lors du passage de Guillaume Canet, Marion Cotillard et Gilles Lellouche dans le podcast «Canapé Six places» de Lena Situation.

Une question d’actualité puisque Guillaume Canet a encore tout récemment mis en scène un échange de baiser entre Marion Cotillard et Vincent Cassel pour les besoins du film «Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu» qui vient de sortir en salles.

«Je sais que c’est quelque chose que je n’ai jamais aimé en tant qu’acteur, en tant que réalisateur, je déteste ça. Je n’apprécie pas ça, il y a un truc qui me met mal à l’aise. Sauf quand c’est pour les deux qui s’embrassent comme dans ‘Les petits mouchoirs’ par exemple», a confié Guillaume Canet en désignant Gilles Lellouche et Marion Cotillard.

Une réponse qui a fait immédiatement réagir l’actrice. «C’est quand même vraiment bizarre, il m’a fait embrasser tous ses potes, et après il vient se plaindre», a-t-elle relevé. Une remarque qui a beaucoup amusé Gilles Lellouche qui a ajouté, hilare : «Je pense qu’au fond, ça l’excite un peu».

Léna Situations a ensuite demandé comment les acteurs s’y prenaient pour ne pas tomber amoureux de leur partenaire à l’écran. «Bon bah nous, on est un très mauvais exemple», a fait malicieusement remarquer Marion Cotillard. «Oui, pour ceux qui ont vu ‘Jeux d’enfants’. C’est compliqué, même si on ne le voulait vraiment pas…», a poursuivi Guillaume Canet, rappelant ainsi que c’est lors du tournage de ce film en 2003 qu’ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre. «C’est particulier ! Quand on joue un personnage, on essaie de croire à son personnage, on croit à ses sentiments, à ce qui le fait vibrer, et quand on passe la journée à faire des bisous à une fille ou à un mec, et que le soir ‘Bon bah salut’ on se fait la bise, 'ciao'… C’est toujours un peu compliqué. Pour peu que ça ne se passe pas super à la maison, ça peut vite déraper.», ont-ils concédé.