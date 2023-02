Pop Culture : le festival Magic de Monaco fait le plein de stars après 3 ans d'absence

Attendu depuis trois ans, le festival MAGIC de Monaco fait son retour du 25 au 26 février prochains. Avec au programme de prestigieux invités. Cet événement autour de la pop culture accueillera le spationaute Thomas Pesquet, Hironobu Sakaguchi - père de la saga Final Fantasy - ou encore Yoichi Takahashi - papa de Captain Tsubasa -.

Ce n'est pas le plus grand rassemblement pop culture de l'année, mais son influence grandissante témoigne de son importance. M.A.G.I.C, cinq lettres pour Monaco Anime Games International Conferences a su obtenir une reconnaissance à l'international depuis sa création en 2015. Cette année, ce festival se tiendra du 25 au 26 février avec plus de 150 invités venus d'horizons divers et symboles du foisonnement de la pop culture. Mangakas, créateurs de jeux vidéo, acteurs de séries TV, sportifs... seront réunis pour cet événement qui avait été mis en parenthèse durant trois ans en raison du Covid.

Organisé par Shibuya Productions, le MAGIC a su acquérir en seulement cinq éditions une jolie réputation dans son milieu. On se souvient notamment de la venue en 2016 de Yu Suzuki, le créateur de la saga Shenmue et grand nom du jeu vidéo, puis en 2017 du père des Metal Gear et de Death Stranding : Hideo Kojima, mais aussi en 2019 du grand Leiji Matsumoto, auteur d'Albator et de Galaxy Express 999, ou encore des acteurs Dolph Lundgren, Wesley Snipes et du chanteur Orelsan.

Pour 2023, les festivaliers pourront assister à diverses conférences et dédicaces au sein du Grimaldi Forum avec un retour sur les carrières de grands noms. Un événement placé sous le haut patronnage de la princesse Charlène de Monaco.

Captain Tsubasa, Final Fantasy, Castlevania & Co

Ainsi, l'astronaute Thomas Pesquet sera l'un des premiers invités pour rencontrer un public curieux de connaître sa vision de la pop culture. En masterclass et en dédicaces, l'auteur de l'affiche du festival Yoichi Takahashi sera bien présent cette année. Le créateur du manga Captain Tsubasa (alias Olive et Tom) sera ici très attendu, d'autant que l'homme devait participer à l'édition 2020 qui avait été annulée à la dernière minute en raison de la pandémie.

Les fans de jeux vidéo pourront également compter sur la présence d'autres Japonais de renom, à l'instar de Hironobu Sakaguchi. L'homme à qui l'on doit la prestigieuse série Final Fantasy et de nombreux autres RPG est l'un des grands noms de ce genre. Les gamers, qui ont éradiqué Dracula plusieurs fois dans la saga Castlevania, devraient être enchantés d'apprendre la venue d'Ayami Kojima, dont les illustrations portent sa renommée, mais aussi Koji Igarashi, producteur de nombreux opus.

Le festival monégasque pourra également compter sur des stars occidentales, comme l'ancien basketteur NBA Ronny Turiaf ou encore l'actrice et chanteuse néerlandaise Stefanie Joosten, qui s'était notamment fait remarquée en Quiet dans Metal Gear Solid V.

Parallèlement, le MAGIC sera le théâtre de concours de cosplay de haut niveau, mais aussi d'un concours de mangas organisé avec la maison d'édition japonaise Shueisha qui permettra au vainqueur de partir pour un séjour au Japon.

Festival MAGIC, du 25 au 26 février au Grimaldi Forum Monaco. Entrée gratuite sur inscription.