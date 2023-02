Ben Affleck maussade pendant les Grammy Awards : une experte a lu sur les lèvres ce que Jennifer Lopez a dit à son époux

Le moment de tension entre Ben Affleck et Jennifer Lopez n’est pas passé inaperçu dimanche dernier, lors des Grammy Awards, au point que la moue de l’acteur est devenu un mème sur la Toile. Une experte a lu sur les lèvres de J-Lo, et révèle ce qu’a dit l’actrice à son compagnon.

Ben Affleck est apparu un peu boudeur ce dimanche 5 février, alors qu’il se trouvait à la cérémonie des Grammy Awards au côté de sa compagne Jennifer Lopez. Leur échange a beaucoup intrigué les internautes qui se sont amusés à imaginer ce que les deux stars avaient bien pu se dire avant de remarquer qu’ils étaient filmés.

Ce moment de «malaise», «d’ennui» ou «de solitude», suivant les interprétations des uns et des autres, est ainsi devenu viral. «Peu importe à quel point votre journée est nulle, je vous assure que vous n’êtes pas aussi malheureux que Ben Affleck aux Grammy Awards en ce moment», peut-on notamment lire en commentaire.

Someone please check on Ben Affleck #GRAMMYs pic.twitter.com/W8A5hVb6LJ — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) February 6, 2023

Every time the camera pans to Ben Affleck #Grammys pic.twitter.com/3jeiQS3woq — wine mom yor forger (@autumnvelvets) February 6, 2023

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Ben Affleck looks like he’d rather be at Dunkin #Grammys pic.twitter.com/tpRxT3x4ZJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 6, 2023

Ben Affleck doing the Ben Affleck meme again. #Grammys2023 pic.twitter.com/xDlul2r40T — Cork Gaines, Ph.D. (@CorkGaines) February 6, 2023

Ben Affleck, roi du mème

Une «experte» du langage corporel interrogée par le DailyMail dit avoir lu sur les lèvres des deux stars. La chanteuse aurait prié son époux de se montrer plus sympathique. «Arrête. Aie l'air plus amical. Aie l'air motivé», lui aurait-elle demandé. Ce à quoi il aurait répondu : «Je pourrais…».

What is J Lo saying? Jlo and Ben Affleck at the #GRAMMYs Where are my lip readers at?! #jlo #BenAffleck pic.twitter.com/NVJt3yQpFL — A M A N D A (@BasicCaliBetch) February 6, 2023

Une requête qui a eu l’air d’excéder un peu plus l’acteur. Quand Jennifer Lopez et Ben Affleck ont réalisé que l’animateur de la soirée, Trevor Noah, était juste à côté d’eux, ils ont tenté de masquer leur gêne avec des sourires. Avec plus ou moins de réussite, car le malaise se lisait clairement sur le visage de Ben Affleck.

Après l'incident, comme pour rassurer tout le monde sur leur couple, Jennifer a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle passait toujours «le meilleur moment» avec Ben, en partageant des vidéos d’eux prises dans les coulisses des Grammy.

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que Ben Affleck fait l’objet de mèmes sur les réseaux sociaux.

En 2016, une interview qu'il avait faite avec Henry Cavill pour promouvoir Batman Vs Superman, avait donné lieu à une avalanche de commentaires et de détournements. L'expression «Sad Affleck» s'était alors répandue.