Pascal Légitimus révèle que Bernard Campan «n'a pas envie» d'un retour des Inconnus sur scène

Un retour des Inconnus sur scène ? Pas impossible, mais il y a un problème. Dans l’émission «Chez Jordan» sur C8, Pascal Légitimus a confirmé que lui et Didier Bourdon étaient enthousiastes à l’idée de reformer Les Inconnus sur scène. Le problème est que Bernard Campan, le troisième membre de la troupe, refuse encore et toujours de participer à ce projet.

«C’est Bernard Campan qui a la clef», lâche-t-il devant Jordan de Luxe, avant de préciser que ce dernier n’avait tout simplement pas envie de remonter sur scène. «C’est comme dans un couple, il n’a pas envie. (…) Nous, on est chaud (en référence à Didier Bourdon), mais c’est un viol à un moment donné. Quand on force quelqu’un. Il n’a pas envie, et je respecte ça», poursuit-il. Selon Pascal Légitimus, il serait possible que Bernard Campan soit effrayé de remonter sur une scène. «Je ne sais pas !», conclu-t-il à ce sujet.

L’échec de l’émission «Tous Inconnus»

Pascal Légitimus est également revenu sur l’échec de l’émission «Tous Inconnus» sur TF1, qui n’a pas fait l’unanimité auprès des critiques et du public.

«On y croyait à cet événement», commence le comédien, précisant que cette émission était le premier de trois numéros prévus pour être diffusés sur la première chaîne sur les trois ans à venir. «Évidemment qu’on est irremplaçable, donc il ne fallait pas comparer. Mais prendre ça pour ce que c’est, un divertissement», ajoute-t-il. «En fait, c’est comme un Molière ou un Shakespeare revisité. On fait des mises en scène différentes depuis des siècles (…) Donc là, je pense que cette émission prendra de la valeur dans quelques années», continue Pascal Légitimus.

Quand Jordan de Luxe l'interroge sur les personnes qui ont détesté le programme, le comédien assure comprendre leur point de vue. «Je les comprends. Je ne sais pas quoi leur dire, je ne peux pas me mettre à leur place. Je pense que c’est de l’affection. (…) Il y a des trucs que j’ai adoré personnellement, quand on regarde bien, il y a des subtilités, des choses un peu différentes. C’était courageux», ajoute-t-il.

La raison de son absence du film «Le Pari»

Pascal Légitimus est revenu sur son absence du film «Le Pari», en commençant par dire qu’il fallait «demander aux deux autres», puis qu’il n’avait pas participé pour la simple et bonne raison qu’il ne fumait pas.

Plus sérieusement, Pascal Légitimus a tout simplement expliqué que le trio avait pour habitude de faire des combinaisons à l’époque, rappelant avoir tourné avec Didier Bourdon dans le film «Madame Irma», sans Bernard Campan. Interrogé sur la notoriété acquise grâce aux Inconnus, Pascal Légitimus avoue être ravi de leur succès, passé et présent. «C’est tellement génial ce qui nous arrive. Jamais on n’aurait pu penser que ça irait aussi loin», reconnaît-il.