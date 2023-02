Séries Mania : découvrez le programme de l'édition 2023

L’édition 2023 du festival Séries Mania aura lieu du 17 au 24 mars avec au programme une alléchante programmation de séries inédites, mais aussi des suites très attendues et des séries culte. L’événement proposera en outre des avant-premières, des master-classes, des conférences, des DJ Sets, des expositions, et des ateliers.

Avec notamment 32 avant-premières mondiales et dix premières internationales, le festival Séries Mania promet cette année encore de belles découvertes à ses quelque 70.000 visiteurs.

«Parmi les 396 séries reçues en provenance de 63 pays, 54 de 24 nationalités différentes ont été retenues», comptabilise Laurence Hersberg. La directrice générale de l’événement annonce que cette année «une attention particulière a été apportée aux séries venant d’autres territoires que ceux, plus installés, du monde anglo-saxon ou de l’Europe.»

C’est un jury composé de Lisa Joy (co-créatrice de «Westworld» et présidente du jury), Emmanuelle Béart, Anurag Kashyap, Chris Chibnall, Yehuda Levi et Lou Doillon qui sera notamment chargé de remettre les récompenses internationales.

En avant-première mondiale, découvrez les séries de la Compétition Internationale ! Des créations en provenance du Japon, Grèce ou encore Israël... découvrez une sélection inédite et cosmopolite #SeriesMania pic.twitter.com/iZyroN6JGW — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 8, 2023

Laurence Hersberg note que se détachent particulièrement trois tendances dans les thématiques abordées, entre autres une importante place réservée à l’écologie.

Les tendances :



3/ L’écologie



Le sujet est au cœur des séries et revient dans plusieurs de notre sélection :



Elles peuvent être catastrophistes comme dans The Swarm, se placer sous l’angle de l’activisme comme dans la série allemande The Thin Line — Laurence Herszberg (@LaurenceHerszb1) February 8, 2023

«Plus de la moitié des séries reçues sont ancrées dans les années 1980-90», remarque-t-elle aussi, évoquant la Québécoise «Désobéir : le choix de Chantal Daigle» qui traite de la difficulté d'avorter. La sélection fait par ailleurs également une place de choix aux femmes, «centrales et moteurs des narrations», analyse la directrice sur Twitter.

Les tendances :



2/ places aux femmes



Cette année, c’est encore plus frappant avec les femmes qui sont centrales et moteurs des narrations. Elles sont au cœur de questions sociétales revendiquant de prendre en main leur destin et de garder le contrôle de leur corps — Laurence Herszberg (@LaurenceHerszb1) February 8, 2023

Des personnages féminins «revendiquent de prendre en main leur destin et de garder le contrôle», ajoute-t-elle avant de citer trois titres : la série israélienne «A body That Works» sur les mères porteuses, l’Américaine «The Power» dans laquelle les femmes prennent l’ascendant sur «les hommes toxiques, les violeurs, les abuseurs… et «Les Randonneuses», série française qui suit six femmes atteintes d’un cancer partir en expédition en haute montagne. Cette dernière fait partie de la compétition française.

Les Randonneuses, Aspergirl ou encore Bardot, la sélection française de cette année est marquée par le mouvement fort du Girl Power mais pas seulement ! Découvrez la sélection #SeriesMania pic.twitter.com/Y5osXrJjdi — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 8, 2023

L’événement proposera en outre des avant-premières, des master-classes, des conférences, des DJ Sets, des expositions, et des ateliers.

Du côté des personnalités qui fouleront le tapis rouge, figure notamment l’acteur britannique Brian Cox («Succession»). Audrey Fleurot, Cécile de France, Florence Aubenas, Jean-Paul Rouve, Léa Drucker, Cyril Dion, Clémentine Célarié, Géraldine Pailhas, Fred Testot, Samir Guesmi, ou encore Laurent Stocker sont également annoncés.

Ils seront à Séries Mania



Et beaucoup d'autres annonces à venir !





They will attend Series Mania.



And many more to be announced!#SeriesMania pic.twitter.com/HrtKxthdg5 — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 8, 2023

Le festival s’ouvrira avec «Salade grecque» (Prime Video), la suite en série du triptyque de Cédric Klapisch commencé en 2002 avec «L’Auberge espagnole».

Pour marquer le lancement du festival, la série d’ouverture est :



SALADE GRECQUE, la suite sérielle de l’Auberge Espagnole du prestigieux Cédric Klapisch pour @PrimeVideo#SeriesMania pic.twitter.com/rUyOGkh52S — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 8, 2023

Et c’est sur «Transatlantique» (Netflix), un drame historique créé par Anna Winger (à qui ont doit «Unorthodox») qu’il s’achèvera.

Pour clôturer l’édition 2023 du Festival, la série diffusée en première-mondiale sera TRANSATLANTIC, d’Anna Winger créatrice d’Unorthodox, pour @NetflixFR#SeriesMania pic.twitter.com/Onx4omHmGP — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 8, 2023

Séries Mania se tiendra du du 17 au 24 mars 2023 à Lille.

Le plus grand événement d'Europe consacré aux séries revient du 17 au 24 mars 2023 !





Projections en avant premières mondiales, invités prestigieux, masterclasses, DJ sets et plein d'autres surprises vous attendent à Lille et dans les Hauts-de-France. pic.twitter.com/Pj1YLkGW5X — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 8, 2023

La programmation complète est à retrouver sur le site de l'événement.