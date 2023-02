The Last of Us : qu'est-ce qu'un «Bloater», le monstre aperçu à la fin de l'épisode 5 ?

L’épisode 5 de «The Last of Us» a fait apparaître un monstre d’un nouveau genre, le «Bloater». La version XXL d’une personne infectée par le Cordyceps, dotée d’une force surhumaine, et qui est pratiquement impossible à abattre selon le créateur du jeu vidéo, et co-showrunner de la série, Neil Druckmann.

L’horreur incarnée. À la fin de l’épisode 5 de «The last of Us», alors que Joel et Ellie se retrouvent dans une position délicate, cernée par Kathleen et ses hommes dans un cul-de-sac avec Henry et Sam, une crevasse dans le sol voit soudainement surgir une horde d’infectés. Ainsi qu’un colosse doté d’une force surhumaine que les amateurs du jeu vidéo connaissent sous le nom de «Bloater». Le monstre est différent des autres personnes infectées, principalement parce qu’il a été capable de synthétiser l’infection de manière différente, a expliqué Neil Druckmann dans le podcast proposé par la chaîne américaine HBO, après la diffusion de l’épisode 5.

«Au début de l’infection, vous devenez ce que l’on appelle un ‘runner’, qui désigne une personne récemment infectée. Puis, si vous parvenez à survivre assez longtemps, le Cordyceps pousse à travers votre visage, ouvrant votre crâne, enlevant vos yeux, votre vision, et vous devenez alors ce que l’on appelle un ‘clicker’. Car désormais, ces infectés utilise l’écholocalisation pour se diriger», commence Neil Druckmann.

Un nouveau type d'infecté

Aussi, à mesure que le champignon s’empare du corps de son hôte, son évolution peut différer d’une personne infectée à une autre. «Nous disons ‘Ok, il doit y avoir des personnes qui – parce que cette chose vous dévore de l’intérieur – quand elles savent qu’elles vont mourir, ils trouvent un endroit sombre, et se posent contre un mur, dans un coin, et l’infection devient une partie de l’environnement. Elle grandit sur les murs, sur les plafonds, et sur le sol», poursuit-il.

Mais d’où vient le «Bloater» alors ? Il s’agit justement de personnes infectées qui ne se sont pas fondues avec l’environnement. «Il y a des personnes qui sont si fortes et grandes qui peuvent survivre plus longtemps, et ce sont eux qui deviennent des Bloaters. C'est pourquoi vous découvrez cette personne de grande taille et massive avec une telle force. Et cela devient encore plus terrifiant, et au fur et à mesure, il y a ces nouveaux types d’infectés», ajoute Neil Druckmann.

Pour Crag Mazin, co-créateur de la série, les Bloaters se révèlent être des ennemis quasiment invincibles. «Nous nous sommes également dit que, peu importe ce que sont ces choses, peu importe la manière dont elles sont devenues comme cela, il y avait cette notion que cela allait devenir encore plus effrayant, et que vous ne parviendriez pas à le tuer. Personne ne le tue, jamais», explique-t-il.