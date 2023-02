M&M’s : «supprimés» en janvier, les personnages de la marque font déjà leur retour

Les personnages M&M's sont déjà de retour. Le confiseur Mars avait (faussement) annoncé, fin janvier, leur mise à l'écart, après qu'une partie de la droite conservatrice américaine les avait jugés politisés. Ils ont profité de deux spots publicitaires diffusés à l'occasion du Super Bowl dimanche pour faire leur retour «pour de bon».

Une campagne de marketing, savamment orchestrée. En surfant sur l’obsession pour le wokisme de la droite conservatrice, la marque M&M’s a parfaitement réussi son coup.

Annoncés remisés au placard en janvier sur fond de polémique avec la droite conservatrice américaine, les personnages de la marque M&M’s ont profité du Super Bowl et de son audience massive pour faire un retour très remarqué, ce dimanche 12 février.

En janvier dernier, il avait été annoncé que les personnages représentant ses fameux bonbons colorés M&M's ne seraient plus utilisés, en réponse à la polémique engendrée par l’animateur ultraconservateur de Fox News Tucker Carlson, qui réagissait à chaque changement dans leur apparence.

«M&M’s ne sera pas satisfait tant que chaque personnage ne sera pas profondément repoussant et totalement androgyne», avait-il notamment dit en 2022, quand l’un d’eux avait échangé ses chaussures à talons contre des baskets. «Le M&M vert a remis ses bottes, mais apparemment, maintenant, c’est une lesbienne, peut-être, et il y a aussi une M&M violette obèse taille maxi», avait-il également déclaré.

Faisant mine de réagir à la vague d’indignation, M&M’s avait alors annoncé renoncer à ses personnages pour les remplacer par - premier pied de nez - Maya Rudolph, comédienne du Saturday Night Live... ouvertement démocrate.



Une blague donc, confirmée par le contenu d’un spot diffusé en amont du Super Bowl, dans lequel la soi-disant nouvelle porte-parole de M&M’s ne se montrait pas vraiment à la hauteur, annonçant un (faux) nouveau nom de la marque (Ma&Ya’s), et révélant que les bonbons en chocolat seraient désormais fourrés de «palourdes caoutchouteuses et croustillantes».

What could be better than this? Enjoying Maya’s clamtastic creation, Ma&Ya’s Candy Coated Clam Bites. pic.twitter.com/stkESJk5vx

— M&M’S (@mmschocolate) February 8, 2023