Cocaïne Bear : un jeu en ligne permet d'incarner l'ours en attendant la sortie du film parodique

En attendant la sortie du film «Cocaïne Bear» dans les salles, prévue pour le 15 mars prochain en France, les spectateurs trop impatients peuvent incarner l’ours dans un jeu vidéo délirant en 8-Bit, disponible en ligne. Attention, ça rend accro !

Pacman n’a qu’à bien se tenir. C’est sur le compte Twitter officiel de «Cocaïne Bear» que les équipes en charge de la promotion du film ont annoncé la mise en ligne d’un jeu vidéo en 8-Bit dans lequel les joueurs – qui doivent être âgés de 18 ans minimum – peuvent incarner l’ours du film. L’objectif est simple : sniffer un maximum de cocaïne pour se lancer à la poursuite des randonneurs tentant de fuir la bête, afin de tous les déchiqueter. Le tout sur un fond de musique Hard Rock dans les oreilles (pensez à baisser le son si vous jouez au travail).

here is something to entertain you. play as me, and share your high scores: https://t.co/cACSYLGBbj pic.twitter.com/wxb9AwroCV

— Cocaine Bear (@cocainebear) February 14, 2023