«Starsky et Hutch» : un remake 100% féminin en développement

Selon The Hollywood Reporter, une nouvelle version de la série policière culte «Starsky et Hutch», qui mettra en vedette deux femmes dans les rôles principaux, est actuellement en préparation chez Fox.

Finalement, «Starsky et Hutch» va bien revenir à la télévision, mais pas sous la forme d’un reboot (un projet confié à James Gunn en 2017 qui avait capoté), mais d’une suite avec un casting 100% féminin.

Les showrunners attachés au projet sont Elizabeth Peterson (scénariste de «The Resident»), et Sam Sklaver, le créateur de «Prodigal Son».

La série devrait suivre les aventures de Sasha Starsky et Nicole Hutchinson alors qu'elles résolvent divers crimes autour de Desert City, et tentent de résoudre une affaire vieille de 15 ans qui avait injustement envoyé leurs pères en prison.

Déjà au cinéma en 2004

Avec cinq saisons à leur actif, Starsky et Hutch comptent parmi les plus célèbres flics du petit écran. David Michael Starsky (Paul Michael Glaser) et Kenneth Richard «Hutch» Hutchinson (David Soul) incarnaient les rôles-titres, ces «chevaliers au grand coeur qui n'ont jamais peur de rien», comme disait le générique dans sa version française.

Les deux potes aux allures décontractées et aux méthodes musclées ont pourchassé les bandits «dans des poursuites infernales» à bord de leur fameuse Ford Torino rouge, durant 93 épisodes diffusés dans les années 1970 aux Etats-Unis, et dans les annnées 1980 en France.

Pour mémoire, le show avait eu droit à sa version grand écran en 2004, avec Ben Stiller et Owen Wilson.