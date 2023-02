Vacances d'hiver 2023 : film, spectacle, expo,...Voici 5 sorties à faire en famille à Paris

Les vacances de la zone C débuteront dès ce lundi 20 février. Afin de partager de bons moments en famille, les possibilités sont multiples à Paris. Spectacle, sortie au musée, au cinéma ou expérience en réalité augmentée... La liste des envies peut très vite s'allonger.

Le documentaire «LES GARDIENNES DE la PLANÈTE»

Une plongée dans le monde des baleines. En salle dès le 22 février, le documentaire «Les gardiennes de la planète», de Jean-Albert Lièvre avec la voix de Jean Dujardin, propose de partir à la découverte de ces mammifères aussi intelligents que majestueux, présents dans les océans depuis plus de 50 millions d'années. A travers l'histoire fictive de l'une d'elle, que des hommes vont tenter de sauver alors qu'elle est échouée sur la plage, c'est une immersion au plus près de ces cétacés que le réalisateur donne à voir, s'appuyant sur de sublimes images. A partir de 8 ans.

Les gardiennes de la planète, Jean-Albert Lièvre, à partir du 22 février.

La cité de l'Histoire pour remonter le temps

Plonger au cœur de l'histoire de France de façon ludique et interactive, tel est le concept de la Cité de l'Histoire, inaugurée fin janvier sous l'arche de la Défense. Au programme de ce nouveau lieu original, trois espaces attendent les visiteurs : une grande fresque interactive qui, en 400 dates, de - 480 à 2021, revient sur l'histoire du monde à travers les siècles; une projection en vidéo mapping à 360° qui retrace la vie de Victor Hugo, figure tant littéraire que politique ayant traversé le XIXe siècle, et enfin un parcours interactif qui ne manquera par de séduire les familles.

Clou de cette visite, cet espace, découpé en 17 salles dotées de décors travaillés dans lesquels déambuleront les visiteurs, propose au sens propre du terme de remonter le temps, de 1980 jusqu'aux invasions de la France par les Vikings. L'occasion de vivre une expérience véritablement immersive et de rencontrer les grandes figures de l'histoire de France, de Charles de Gaule à Jeanne d'Arc en passant par Napoléon ou encore un instituteur du début du XXe siècle, campé par un comédien, qui ne manquera pas de demander le calme dans sa salle de classe.

La Cité de l’histoire, 1 Parvis de la Défense, Puteaux. A partir de 18,99 €.

le spectacle de Kamel le magicien

Les enfants aiment la magie. Ça tombe bien, Kamel le magicien joue les prolongation au théâtre Déjazet avec son spectacle «Crois en tes rêves !» Reprenant la maxime de Walt Disney «Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire», il entraîne le plublic dans un spectacle qu'il a voulu intimiste. L'artiste, qui a découvert la magie à l'âge de 11 ans devant son petit écran, y raconte son histoire à coup de nouveaux tours, d'illusions et de mentalisme, le tout avec humour. A partir de 6 ans.

Kamel le magicien, dès le 22 février, Théâtre Déjazet, Paris (3e).

Survoler la France en réalité augmentée

Embarquement immédiat pour un tour de France aérien. Flyview, spécialiste des expériences en réalité augmentée, propose de se lancer dans un périple au-dessus de l'Hexagone. Munis de casques et installés debout sur un simulateur, qui leur procurera de véritables sensations de vol et leur permettra même de prendre les commandes pour se déplacer virtuellement dans les airs, les voyageurs partiront alors pour un voyage d'une vingtaine de minutes, avec à la clef le survol de sites à couper le souffle : la baie du Mont-Saint-Michel, le Mont-Blanc, le château d'Azay-le-Rideau ou encore le village perché de Gordes. De quoi donner des envies d'escapade à partager également en famille.

«Survol de la France», Flyview, 30 rue du Quatre Septembre, Paris 2e, 22,50 €/adulte, 19 €/ enfant (7 ans).

L'Exposition mini-monstres au jardin des plantes

D'habitude on les fuit, cette fois on s'en approche de près pour mieux les connaître. Consacrée aux poux, mouches, moustiques, puces… l'exposition Mini-Monstres offre, à la galerie de minéralogie et géologie du Jardin des plantes, un nouveau regard sur ces petites bêtes.

Car malgré leur mauvaise réputation, elles participent à l'équilibre de l'écosystème. Des bestioles infiniment petites dotées de super pouvoirs, qui évoluaient déjà sur terre il y a près de 400 millions d'années, que les familles pourront découvrir autrement grâce à un parcours immersif. Une exposition conçue pour les enfants de 7 à 12 ans.

Exposition Mini-Monstres, jusqu'au 23 avril, Jardin des plantes Galerie de géologie et minéralogie, Paris (5e).