Eurovision 2023 : voici «Evidemment», la chanson de La Zarra qui représentera la France

Le 13 mai prochain, La Zarra défendra la France à l’Eurovision avec «Evidemment», un titre dévoilé dimanche soir, mêlant chanson à voix et rythme électro.

Le titre qui représentera la France à l'Eurovision, dont la finale se tiendra à Liverpool le 13 mai prochain, est désormais connu. Coécrit et interprété par l'artiste québécoise La Zarra, «Evidemment» a été présenté dimanche soir. Il est coproduit par le duo Banx & Ranx, notamment à l'origine de tubes pour David Guetta, Dua Lipa ou encore Ellie Goulding.

Un titre vu par son interprète «comme une véritable "chanson" française sur l'approche universelle de l'amour, l'importance de s'aimer et l'effort pour atteindre le bonheur complet dans ce qui peut souvent être un monde complexe», peut-on lire sur le site de l'Eurovision.

Avec «Evidemment», La Zarra, connue pour son titre «Tu t'en iras», succède à Alvan & Ahez, arrivés 24e l'année dernière avec leur chanson «Fulenn», et à Barbara Pravi, montée sur la deuxième marche du podium avec «Voilà», en 2021. Et comme Barbara Pravi, La Zarra espère bien toucher le public en plein cœur. «Car moi je chante, ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, ai-je réussi à chanter la grande France», lance ainsi la Zarra dans «Evidemment». Verdict le 13 mai.