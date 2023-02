Steven Spielberg donne des nouvelles de sa série sur Napoléon destinée à HBO

Steven Spielberg a confirmé ce mardi 21 février être toujours en train de travailler sur son projet d'adaptation en série télévisée d'un scénario original de Stanley Kubrick sur Napoléon. Composée de sept épisodes, elle sera diffusée sur HBO.

Cela fait plus de dix ans que Spielberg y travaille. Présent ce mardi à Berlin pour recevoir un Ours d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, le réalisateur a confirmé qu’il préparait bien une série sur Napoléon d’après un scénario de Kubrick.

Nous «sommes en train de monter une grande production» pour une série en sept épisodes pour la chaîne américaine HBO à partir de ce scénario écrit en 1961», a-t-il assuré lors d'une conférence de presse.

Steven Spielberg told #Berlinale2023 that he's adapting Stanley Kubrick's lost film 'Napoleon' into a limited series for HBO pic.twitter.com/PBqHzPQNkt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 21, 2023

L'annonce intervient alors que le biopic très médiatisé de Ridley Scott sur Napoléon avec Joaquin Phoenix pour Apple TV + est déjà en cours.

En 2013, le cinéaste et producteur américain dont le film «The Fabelmans» sort ce mercredi en salles, avait déjà fait savoir qu’il développait une mini-série télévisée sur Napoléon, sur la base d'un scénario non tourné du réalisateur de «2001 Odyssée de l'espace», avait-il annoncé à la chaîne Canal+.

«Je suis en train de développer un scénario de Stanley Kubrick - pour une mini-série, pas pour un film de cinéma - sur la vie de Napoléon», avait-il dit sans préciser s'il comptait réaliser la série ou seulement la produire. C’est finalement Cary Fukunaga («True Detective», «Mourir peut attendre») qui sera nommé réalisateur en 2016.

«Kubrick a écrit le scénario en 1961, il y a longtemps», avait ajouté Steven Spielberg, affirmant travailler sur ce projet en lien avec la famille Kubrick.

Stanley Kubrick, décédé en 1999 à l'âge de 70 ans après le tournage de «Eyes Wide Shut», avait longtemps caressé l'idée de faire un film sur Napoléon, avant de jeter l'éponge dans les années 1970.

Il avait initialement prévu de tourner ce film après le succès de «2001» et avait fait des recherches approfondies sur Napoléon. À diverses étapes, David Hemmings et Jack Nicholson avaient été pressentis pour jouer le rôle principal, et Audrey Hepburn celui de l'épouse Joséphine.

A noter que Steven Spielberg avait déjà travaillé à partir d’un projet non abouti de Kubrick pour son film «A.I. Intelligence artificielle», sorti en 2001.