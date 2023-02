David et Victoria Beckham : découvrez leur onéreux cadeau pour les 18 ans de leur fils Cruz

Ce lundi 20 février, Cruz Beckham fêtait ses 18 ans. Pour marquer l’événement, ses parents Victoria et David ont choisi d’offrir un cadeau d’exception à leur fiston.

Quand on aime on ne compte pas chez les Beckham. Pour les 18 ans de leur fils Cruz, Victoria et David ont choisi un luxueux présent. Le couple a décidé de lui offrir une Rolex Submariner en or d’une valeur de 37.242 euros, rapporte le DailyMail.

Le tabloïd précise que ce n'est pas la première fois que Cruz se voyait offrir une montre de la célèbre marque suisse, l'adolescent ayant auparavant reçu une Submariner en argent massif à l'occasion de son 16e anniversaire, un bijou estimé à environ 10.334 euros.

Les festivités de ce 18e anniversaire ont eu lieu dans un pub. Cruz Beckham a d'ailleurs partagé un cliché de lui avec une bière à la main, s’exclamant : «c’est bon d’avoir 18 ans».

La proposition de son frère n’était donc pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Brooklyn Beckham a en effet partagé une photo de lui et de son petit frère avec en légende : «Joyeux anniversaire petit frère. T'es assez vieux pour qu'on partage une bière ensemble».

Emu de voir grandir Cruz, David Beckham a posté une vidéo de son fils avec ce message : «Joyeux 18e anniversaire à notre petit garçon, au garçon le plus incroyable avec l'énergie la plus incroyable et le plus grand coeur. Nous sommes si fiers de toi et nous t'aimons tellement Cruzie.»

«Joyeux anniversaire Cruzie !! Nous t'aimons tous tellement et sommes si fiers de l'incroyable jeune homme que tu es devenu. Tu es tout pour nous. Joyeux 18ème anniversaire superstar», a de son côté posté sa maman.