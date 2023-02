Jennifer Lopez célèbre les 15 ans de ses jumeaux avec une touchante vidéo

Fière de ses jumeaux qui ont ce mercredi fêté leurs 15 ans, Jennifer Lopez a publié une touchante vidéo avec des images d’archives familiales.

«Je suis tellement fière de vous deux en tout point. Vous apportez tellement de joie et de bonheur à mon cœur et à mon âme. Je vous aime pour toujours», a ce mercredi publié Jennifer Lopez sur Instagram. Un message à destination de ses jumeaux, Max et Emme, nés en 2008 de ses amours avec son ancien compagnon Marc Anthony, avec qui elle a été mariée de 2004 à 2012, et dont on a appris cette semaine qu’il avait accueilli son septième enfant.

Fiers de ses «noix de coco» comme elle les appelle affectueusement, la chanteuse a accompagné son message d’une vidéo, les dévoilant profitant de moments de bonheur à différents âges avec, en musique de fond, la chanson Fifteen, de Taylor Swift, sortie en 2008, l’année de leur naissance.

Sur les images, on peut les voir aux côtés de la chanteuse et de leur père Marc Anthony, mais aussi de Ben Affleck, leur beau-père officiel depuis qu’il a épousé Jennifer Lopez en juillet dernier. On peut aussi apercevoir l'acteur, déjà papa de trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garner, tenir dans ses bras son beau-fils endormi.

Jennifer Lopez apprécie d’ailleurs avec beaucoup de tendresse la manière avec laquelle Ben Affleck assure son rôle de beau-père. «Ce n'est pas seulement pour tes propres enfants [que tu es aimant et désintéressé], mais aussi pour les miens, alors que tu n'y es pas obligé. (...) Tu es affectueux et impliqué dans chaque moment que vous partagez, et c'est sincèrement l'une des plus belles choses que j'ai pu voir», avait-elle écrit à l’occasion de la fête des pères.