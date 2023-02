Festival international des jeux de Cannes : voici le palmarès complet des As d'or

Le festival international des jeux de Cannes s’ouvre ce vendredi 24 février sur la Croisette, où près de 80.000 visiteurs sont attendus tout au long de ce week-end. A cette occasion, les As d'Or ont été remis à quatre jeux qui ont retenu l'attention du jury. Voici le palmarès de cette 36e édition.

Le monde du jeu a rendez-vous à Cannes, ce week-end. Le Festival international des jeux, qui se tient jusqu'à ce dimanche 26 février à Cannes (Alpes-Maritimes), accueillera cette année encore près de 80.000 visiteurs. Un chiffre record obligeant les organisateurs à agrandir les surfaces d'exposition. Mais c'est également à cette occasion que le concours As d’Or jeu de l’année 2023 a récompensé ce jeudi, dans quatre catégories différentes (tout public, enfant, initié et expert), l’un des trois jeux nommés. Un sacré coup de projecteur.

As d'or du jeu de l'année

Et sur la première marche du podium, on retrouve «Akropolis». Le jury cannois a décidé de récompenser ce jeu de stratégie de Jules Messaud, illustré par Pauline Détraz, édité et distribué par Gigamic. Il s'agit d'un jeu de pose de tuiles dans lequel chaque joueur bâtit tour après tour une acropole en trois dimensions.

Avec ses règles simples, son mode solo et sa belle courbe de progression, il devance ainsi ses concurrents nommés dans la catégorie, à savoir «District Noir», un jeu pour deux joueurs, et le jeu de bluff et de mémoire «That’s Not a Hat».

«Akropolis», de Jules Messaud et illustré par Pauline Détraz, édité et distribué par Gigamic, 1 à 4 joueurs, 25 minutes, 26,90 euros.

As d'or du jeu de l'année «enfant»

Dans la catégorie Enfant, c'est «Flashback : Zombie Kidz», de Baptiste Derrez et Marc-Antoine Doyon, qui a tapé dans l'oeil du jury. Édité par le Scorpion Masqué et distribué par Black Rock Games, il propose à ses joueurs de déjouer les plans diaboliques des zombies. Un jeu qui mêle de manière très réussie observation et déduction. À mettre entre toutes les mains, petits et grands.

«Flashback : Zombie Kidz», de Baptiste Derrez et Marc-Antoine Doyon, édité par le Scorpion Masqué et distribué par Black Rock Games, 1 à 4 joueurs, +7 ans, 30 minutes, 22,50 euros.

As d'or du jeu de l'année «Initié»

Dans la catégorie Initié, c'est «Challengers !» qui remporte l'As d'or. Signé des auteurs Johannes Krenner et Markus Slawitscheck et illustré par Jeff Harvey, ce jeu mêle batailles et construction de decks. Dans la compétition, il faisait face à deux gros concurrents, le puzzle «Turing Machine» et le jeu d’enquête «Alice is Missing».

«Challengers !», de Johannes Krenner et Markus Slawitscheck, et édité par Asmodee, 2 à 8 joueurs, + 8 ans, 45 minutes, 36,90 euros.

As d'or du jeu de l'année «Expert»

Enfin, dans la catégorie Expert, c'est le grand favori «Ark Nova» qui remporte l'As d'Or de cette 36e édition. Il s'agit du premier jeu de société créé par Mathias Wigge. Il a été illustré par Loïs Billau et Dennis Lohausen, édité par Super Meeple et distribué par Néo Ludis. Avec une mécanique très simple, autour d'une action par tour, les joueurs doivent développer leur zoo, et ce, de manière scientifique, grâce au soutien des projets de protection des espèces dans le monde entier.

«Ark Nova» de Mathias Wigge, illustré par Loïs Billau et Dennis Lohausen, édité par Super Meeple et distribué par Néo Ludis, 1 à 4 joueurs, +14 ans, 2 à 3 heures, 62,90 euros.