«Welcome to Derry» : la série prequelle à la saga horrifique «Ça» officiellement commandée

Variety a ce jeudi annoncé que la série prequelle à la saga horrifique «Ça», intitulée «Welcome to Derry», avait officiellement été commandée par HBO Max.

En développement depuis mars 2022, le prequel en série du film «Ça» va prochainement venir hanter les écrans. HBO Max a ce jeudi confirmé avoir passé commande de «Welcome to Derry», indique Variety. La série a été développée par Andy et Barbara Muschietti et le scénariste Jason Fuchs.

«En tant qu'adolescents, nous lisions à tour de rôle des chapitres de ‘Ça’ de Stephen King jusqu'à ce que l'épais livre de poche tombe en morceaux», ont déclaré les Muschietti. «’Ça’ est une histoire épique qui contient bien plus de détails que ce que nous pourrions explorer dans nos films. Nous avons hâte de partager les profondeurs du roman de Steve, dans tout son cœur, son humour, son humanité et son horreur», ont-ils ajouté.

«Welcome to Derry» devrait revenir sur la naissance du démon Pennywise, qui réapparaît tous les 27 ans pour dévorer des enfants. Les détails exacts de l'intrigue sont gardés secrets, mais le synopsis indique : «Situé dans l’univers de ‘Ça’ de Stephen King, 'Welcome to Derry' élargit la vision établie par le cinéaste Andy Muschietti dans les longs métrages ‘Ça’ et ‘Ça Chapitre 2’ (qui avaient rapporté près de 1,1 milliard de dollars au box office international, ndlr).

Stephen King «ravi»

«Pouvoir retourner dans le monde de mon roman d'horreur préféré de tous les temps et aider à construire l'univers cinématographique singulièrement brillant créé par Andy et Barbara est plus que l'opportunité d'une vie, c'est un rêve devenu réalité - ou, peut-être plus de manière appropriée, un cauchemar», a déclaré Jason Fuchs.

«Je suis ravi que l'histoire de Derry, la ville la plus hantée du Maine, se poursuive, et je suis heureux qu'Andy Muschietti supervise les festivités effrayantes, avec sa talentueuse sœur, Barbara», a déclaré Stephen King, comme le rapporte encore Variety.

Pour mémoire, le livre «Ça» avait été adapté en téléfilm en 1990, avec l'acteur Tim Curry dans le rôle de Pennywise. Le premier volet de l'adaptation des Muschietti était sortie en 2017, avec cette fois Bill Skarsgård en tant que clown démoniaque.