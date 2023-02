Creed III : Michael B. Jordan se venge d'une journaliste et ancienne camarade de classe

C’est sur le tapis rouge de l’avant-première de «Creed III» que Michael B. Jordan a croisé la route d’une ancienne camarade de classe, qui l’avait qualifié de «garçon ringard» dans un podcast. Et l’acteur n’a pas manqué l’occasion de lui rappeler ses propos.

La roue tourne. Présent à Atlanta pour l’avant-première de «Creed III», film qu’il réalise en plus d'y tenir le rôle principal, Michael B. Jordan a croisé le chemin de l’animatrice Lore’l, une ancienne camarade à l’époque où ils étaient à l’école de Newark, dans le New Jersey, sur le tapis rouge de la soirée.

Alors que l’animatrice de l’émission «The Morning Hustle Show» fait immédiatement référence au fait que tous deux se connaissent, le comédien s'est saisit l’opportunité sans attendre : «J’étais le gamin ringard, pas vrai ?» «Je n’ai pas dit ça. Cela a été mal retranscrit», tente-t-elle de se justifier. «Je t’ai entendu», lui réplique Michael B. Jordan. Mais à quoi fait-il référence au juste ?

En 2021, Lore’l avait expliqué dans son podcast «The Undressing Room» que Michael B. Jordan était réputé pour être un garçon ringard à l’époque où ils fréquentaient l’école de Newark. Et que, elle et ses amis, avaient l’habitude de se moquer de son nom et de sa passion pour le cinéma. «Nous l’embêtions tout le temps parce que son nom est Michael Jordan. Mais il n’était clairement pas Michael Jordan», avait-elle dit en référence à l’ancienne star de la NBA.

«Il venait aussi à l’école avec un portrait de lui-même. On vivait à Newark, c’est un quartier chaud. On se moquait de lui : ‘Qu’est-ce que tu vas faire avec ton stupide portrait ?’ Et maintenant, regardez ce qu'il est devenu !», avait-elle continué.

Un épisode de son podcast qui n’a manifestement pas échappé aux oreilles de son ancien camarade de classe, qui est aujourd’hui une star incontournable à Hollywood.