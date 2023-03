Yellowjackets : la chanteuse Florence Welch fait le teasing de la saison 2 avec une reprise de «Just a Girl» de No Doubt

Florence Welch est prête à rejoindre l'équipe Yellowjackets. Fière, la chanteuse de Florence & the Machine a elle-même teasé sa contribution à la deuxième saison de la série de Showtime.

Les héroïnes de Yellowjackets seront bientôt de retour, et quelques notes de musique ont fait monter d’un cran l’impatience des fans de les retrouver. C’est à Florence Welch qu’on les doit. La chanteuse de Florence & The Machine a ce lundi partagé une brève vidéo, dans laquelle on peut la voir en train de passer en revue ses tenues, jusqu’à tomber sur une veste avec inscrit dans le dos le logo Yellowjackets.

«Tellement heureuse d'avoir été choisie pour l'équipe cette année», a-t-elle légendé le clip, qui est accompagné d'une ré-interprétation par ses soins du single «Just A Girl», de No Doubt.

La mélodie du tube prend un côté sinistre en accord avec le côté très sombre de la série.

So happy I got picked for the team this year @yellowjackets96 pic.twitter.com/LyNL3w5QRm — florence welch (@florencemachine) March 6, 2023

Hymne du girl power, sorti à l’origine en 1995 sur le troisième album studio de No Doubt «Tragic Kingdom», «Just A girl» dénonçait avec ses paroles et son rythme rebelle les différences de traitement réservés aux garçons et aux filles, et comment ces dernières étaient désormais déterminées à prendre le contrôle de leur vie.

Une thématique qui sied parfaitement aux héroïnes de Yellowjackets, dont les aventures en saison 1 avaient déjà été bercées par une tonitruante bande originale rock, dont des titres d'Alanis Morissette («Uninvited»), Smashing Pumpkins («Today»), Hole («Miss World»), Ultravox («Vienna»), ou encore Prodigy («Firestarter») et Mazzy Star («Fade Into You»).

La première saison toujours disponible

Le compte Instagram officiel de la série créée par Ashley Lyle et Bart Nickersona a confirmé la collaboration avec Florence Welch avec le message : «Nous formons une sacrée équipe.»

La deuxième saison de Yellowjackets, qui comptera notamment à son casting Christina Ricci, Melanie Lynskey, Tawny Cypress et Juliette Lewis, mais aussi Elijah Wood, Lauren Ambrose, Simone Kessell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, ou encore Sophie Thatcher, doit être diffusée dès ce 24 mars aux Etats-Unis. En France, elle sera visible plus tard sur Canal+. Dans l’attente de découvrir les nouveaux épisodes, il est possible (indispensable pour tout sérivore qui se respecte) de rattraper la première saison sur MyCanal.

Drame à la fois horrifique, survivaliste, et psychologique, l'inclassable et pleine de mystères série suit les joueuses d'une équipe de football féminine du New Jersey qui, dans les années 1990, se retrouvent dans une situation cauchemardesque après le crash de leur avion dans une région sauvage d'Amérique du Nord.

En lutte pour leur survie, les lycéennes sombrent peu à peu dans la sauvagerie. La série suit en parallèle le quotidien de certaines d'entre elles à l’âge adulte, alors qu’elles sont encore hantées par les horreurs qu’elles ont vécues.