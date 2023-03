«Stranger Things : The Experience» : l'aventure immersive à ne pas manquer débarque ce vendredi à Paris

Les fans de «Stranger Things» ont rendez-vous à partir du 10 mars au Paris Event Center, à la Porte de la Villette, pour participer à «Stranger Things : The Experience», une aventure interactive qui plonge les fans dans l’univers de la série.

Un moment inoubliable. L’événement «Stranger Things : The Experience» s’installe à partir du 10 mars au Paris Event Center, à la Porte de la Villette, avec l’ambition de proposer aux fans de la série diffusée sur Netflix une aventure immersive dont ils se souviendront longtemps. Sur place se trouvent deux salles, pour deux ambiances. La première, baptisée «Le laboratoire d’Hawkins», propose de vivre une aventure interactive (d’une durée d’environ 45 minutes) durant laquelle les visiteurs participent à une expérience menée par les scientifiques sur le sommeil. Mais rien ne va se passer comme prévu, ce sera à vous d’entreprendre un périlleux voyage dans l’Upside Down afin de venir en aide aux héros de la série, et sauver la ville.

La deuxième salle porte le nom de «Mix-Tape». Après l’expérience mouvementée vécue dans le laboratoire, ce sera l’occasion de se détendre dans les décors inspirés des années 1980 de «Stranger Things». Il est possible d’y trouver toutes les boutiques rétro de la série comme le Scoops Ahoy, Family Video, ou encore le Palace Arcade, ainsi qu’un Food-court à l’américaine où se trouveront des cocktails, des pizzas, des glaces, et d’autres surprises.

Les fans pourront également se prendre en photo dans le salon de la famille Byers, dans un photomaton de l’époque, ou encore près du camion à pizza de la série. Les billets sont fixés à 37€ par personne. Les adultes en situation de handicap, les jeunes (5 à 17 ans) et les groupes (min. 6 personnes) peuvent bénéficier d’un tarif réduit. Plus d’informations sur le site officiel ICI.