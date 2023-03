«Les traîtres» : Jean Lassalle ferait partie du casting de la saison 2 du jeu télévisé

L'ex-candidat à l'élection présidentielle 2022 Jean Lassalle ferait partie du casting de la prochaine saison du jeu télévisé «Les Traîtres».

Une participation inattendue. Jean Lassalle ferait partie des prochains candidats à se prêter au jeu du programme «Les Traîtres», a ce vendredi 10 mars dévoilé Le Parisien. Pour la saison 2 du divertissement de la chaîne M6, l’homme politique devrait être confronté à l’ancienne Miss France Nathalie Marquay-Pernaut, accompagnée du fils qu’elle a eu avec Jean-Pierre Pernaut, Tom Pernaut, mais aussi du youtubeur Tibo InShape, de l'actrice Charlotte de Turckheim, de la chanteuse Natasha St-Pier, et du candidat star de «Koh-Lanta», Claude Dartois.

Devraient également participer, la médaillée d’or en épée Laura Flessel, le comédien Vincent Desagnat, la miss météo Gennifer Demey, l’humoriste Kheiron, le champion de «N’oubliez pas les paroles» Kristofer Hedia, et le philosophe Vincent Cespedes.

Lancé en août dernier, «Les Traîtres» est un jeu de rôle adapté librement du principe du célèbre jeu de société «Loups-Garous» où mensonge, manipulation et trahison sont nécessaires pour venir à bout de ses adversaires. Lors de la première saison, c’est la double-gagnante de «Koh-Lanta» Clémence Castel et l’ancien sportif et ministre David Douillet qui l’avaient remporté.