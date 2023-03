Wolverine : Hugh Jackman dévoile un nouvel aspect de sa préparation physique

Alors qu’il s’apprête à nouveau à endosser le costume de Wolverine pour le tournage de «Deadpool 3», l’acteur Hugh Jackman poursuit sa préparation physique et donne de ses nouvelles.

Cryothérapie naturelle. «Dormir. S’entraîner. Manger. Récupérer. Répéter», a posté hier l’acteur sur ses réseaux. Un commentaire accompagné d’une vidéo inédite dévoilant une nouvelle phase de son entraînement.

Après avoir partagé en février dernier des images de ses séances de musculation, puis récemment de son régime hyper calorique - passé à 8000 calories contre 2.500 en moyenne pour un adulte en temps normal - l’acteur a bouclé la boucle. Il a ainsi posté hier des images de ses séances de récupération.

Comme les sportifs de haut niveau, le programme de Hugh Jackman semble donc comprendre des sessions de cryothérapie, qui grâce à l'effet du froid permet une récupération musculaire plus efficace et plus rapide.

L'acteur échappe toutefois à la bassine de glaçons au profit d'une baignade en mer, qui ne semble cependant pas être une véritable partie de plaisir. La star de 54 ans ne manque ainsi pas de pousser quelques cris sous l'effet du froid et ne s'attarde pas dans l'eau.

Alors que le début du tournage de «Deadpool 3» devrait démarrer en mai prochain, pour une sortie en salles attendue en novembre 2024, il reste encore deux mois à Hugh Jackman pour poursuivre sa transformation physique et retrouver son corps de Wolverine.