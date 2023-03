Adam Driver : la réaction hilarante de son fils à propos de son prochain film «65 - La Terre d'avant»

Invité de l’émission «Late Night with Seth Meyers» jeudi dernier, Adam Driver a avoué que son fils, qui serait né en 2016, n’aime pas le cinéma. Et qu’il ne montre aucun intérêt pour le dernier film de l’acteur «65 - La Terre d'avant», malgré sa passion pour les dinosaures.

Un père désarmé. Adam Driver est devenu papa pour la première fois il y a quelques années de cela, supposément en 2016. Pourquoi une telle incertitude ? L’interprète de Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars et son épouse, Joanne Tucker, ont réussi à cacher la naissance de leur premier enfant (dont le prénom reste un mystère) pendant deux ans, avant que le comédien ne finisse par en parler pour la première fois pour un portrait réalisé par le magazine New Yorker, en 2019 (après que sa belle-sœur ait accidentellement révélé l’existence de leur fils sur Instagram).

Invité de l’émission «Late Night with Seth Meyers» jeudi dernier, Adam Driver, qui s’apprête à devenir père pour la deuxième fois en 2023, a confié que son garçon ne s’intéressait pas du tout au cinéma. «Je lui dit ‘Oh, nous allons faire des films un jour’, et il me répond : ‘Ok cool. Je déteste les films», raconte-t-il. «Il les déteste. Je lui ai enfin montré Mary Poppins, le film de 1964, et il m'a dit que ‘ça pouvait aller’», poursuit l’acteur de 39 ans. Décidé à cultiver l’intérêt de son fils pour son métier, Adam Driver avoue également avoir accepté le rôle dans «65 : La Terre d'avant» – qui sort au cinéma ce 15 mars – en partie pour la passion de son fils pour les dinosaures.

«Le film parlait de dinosaures et de pistolets lasers, et comme il aime les dinosaures, j’ai dit ‘c’est bon pour moi’. Après nous sommes allés sur le tournage, et il connaissait déjà tout. La personne qui lui présentait les dinosaures lui disait ‘Attention, ça va peut-être faire un peu peur. N’ai pas peur’. Et lui disait ‘Non, Gallimimus. Eoraptor’. Il les nommait tous. Il adore ça», explique-t-il.

Adam Driver précise que son fils ne souhaite pas voir son dernier film, parce qu’il le trouve trop effrayant. «Donc j’ai fait ce truc pour lui et il ne montre aucun intérêt pour le film», s’amuse le comédien.