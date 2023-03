Juliette Armanet : son concert événement à l'Accor Arena diffusé en direct ce 17 mars, sur Canal+

Pour la première fois de son histoire, Canal+ proposera ce vendredi 17 mars à partir de 21h un concert en live et en prime time, celui de Juliette Armanet, qui se produit à l’Accor Arena dans le cadre de sa tournée «Brûler le Feu». Un concert à guichets fermés qui promet d’être incandescent.

Juliette Armanet va enflammer le public de l'Accor Arena de Paris (Bercy) ce vendredi 17 mars. Canal+ retransmettra en direct ce concert événement organisé dans le cadre de sa tournée marathon «Brûler le Feu».

Révélation de la scène musicale française au début de l'année 2017 avec son premier album «Petite Amie», précédé par le single «L'amour en Solitaire», l’auteure compositrice et interprète continue depuis son irrésistible ascension avec sa divine pop disco.

Portée par les tubes imparables «Le dernier jour du disco», «Qu'importe», «Tu me play» ou encore la «Flamme», elle est désormais une artiste incontournable de la scène française. Les places pour ses shows s’arrachent.

BERCY EST COMPLET C’est de la folie pure… pic.twitter.com/H6DZGx5shN — Juliette Armanet (@juliettearmanet) November 28, 2022

Et pour cause, en concert ses rythmes et ses refrains endiablés font se déchaîner les foules. Impossible de résister à ses mélodies entêtantes. Canal+ offre ce vendredi soir la chance à ses fans de pouvoir vivre son concert comme s’ils y étaient. En poussant la table du salon, ils pourront vibrer à l’unisson avec les spectateurs qui ont réussi à décrocher une place.